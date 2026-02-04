Lamento blanquiazul: los goles que Alianza Lima se perdió ante 2 de Mayo en el primer tiempo

Alianza Lima asumió su rol de favorito frente a 2 de Mayo, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, y ha tenido más ocasiones de gol durante los primeros minutos del partido. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no ha estado fino y le ha costado ese toque final para empezar a celebrar.

Casi al inicio, Gentile desbordó por izquierda y sacó el pase al área buscando a Federico Girotti, pero el delantero argentino no pudo poner el pie para empujar el balón y abrir el marcador.

Sobre los 14′, otra vez Gentile se mostró por el borde del área, recibió la pelota y desde allí sacó un remate con dirección al ángulo que el arquero Angel Martinez atajó a mano cambiada.

Más tarde, Gentile otra vez recibió la pelota en el área, intentó definir en primera, pero la pelota pegó en un defensore de 2 de Mayo y salió de zona de pelogro.

A los 29′, Piero Cari encaró a los defensores rivales y pateó al primer palo de Martínez. El rebote lo recogió Gentile, pero el argentino definió mal y la envió por arriba. Igual, el árbitro cobró posición adelantada.

