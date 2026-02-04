Escuchar
Por Redacción EC

Alianza Lima asumió su rol de favorito frente a 2 de Mayo, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, y ha tenido más ocasiones de gol durante los primeros minutos del partido. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no ha estado fino y le ha costado ese toque final para empezar a celebrar.

Lamento blanquiazul: los goles que Alianza Lima se perdió ante 2 de Mayo en el primer tiempo
