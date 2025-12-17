Los mandamientos de Pablo Guede, el técnico que le gusta Iron Maiden y no negocia con la disciplina: lo que no se vio de su presentación en Alianza Lima

Pablo Guede fue presentado en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Guede, el amigable

“Buen polo ese”, le dijo Pablo Guede a uno de los periodistas que se disponía a hacer una pregunta en la conferencia de prensa y que vestía una camiseta de Iron Maiden. De esta forma, el entrenador se mostraba distendido y confiado de poder entablar un buen primer contacto con la prensa peruana.

Tras hablar de que buscará ser un equipo ofensivo y que le gusta la presión alta, Guede contestó a El Comercio sobre cómo es su manejo de la disciplina y qué tanto sabe del fútbol peruano. En esa línea, el argentino indicó: “Yo soy un entrenador que pone las cosas muy claras y las reglas están ahí. Sé que habrán visto que hay jugadores, que esto, lo otro. Yo soy muy claro. Hay un objetivo grupal que está por encima de las individualidades. Ahí es cuando me pongo serio y pongo mano dura”.

En la misma línea, el entrenador confesó que ya ha sostenido diálogo con algunos jugadores al respecto: “Con los jugadores que tuve la suerte de hablar en estos días, el compromiso que yo sentí de ellos es absoluto por el objetivo. Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso de que este año vamos a salir campeones. Fue lo que me comentaron y a mí me puso contento”.

Asimismo, Guede indicó que, como parte de su trabajo, ya ha seguido mucho la liga peruana y que conoce que se juega en geografías complicadas, pero que considera que cuenta con el plantel adecuado para poder adaptarse. Otro de los puntos importantes fue el hecho de responder cómo toma el reto de tener dos retos a la par: la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

“Cuando eres el equipo más grande de un país tienes la responsabilidad de competir en todo. Tendremos que estar preparados física y mentalmente. Pero sabemos que nuestro objetivo principal y por el que me trayeron fue para ser campeón nacional”, sostuvo el entrenador de 51 años.

En tanto a su estilo de juego, Guede afirmó que todavía no ha pensado en un sistema en específico para usarlo a lo largo de la temporada, ya que puede usar diversos esquemas según lo que quiera. En tal sentido, no descartó que Alianza Lima pueda jugar con una punta o dos.

Pablo Guede reconoce que llega a ser campeón este 2026 (Foto: @AlianzaLima)

Alianza Lima al 90%

Según pudo conocer El Comercio, el club victoriano ya tiene casi a todo su plantel cerrado. El hecho de que Alan Cantero pueda quedarse es bastante favorable y, de no mediar inconveniente, se llegará a un acuerdo con Godoy Cruz para sostener el vínculo con el jugador por el 2026.

De esta manera, quedarían dos cupos extranjeros libres que serán los dos únicos refuerzos que la Gerencia Deportiva tiene en mente: un defensor y un delantero. Sobre este último, se conoce que la opción más avanzada y a poco de concretarse es la de Federico Girotti, pues ya hubo acuerdo con Talleres por el 50% de su ficha, pero todavía no hay firma.

En tanto al puesto de defensor extranjero, se sabe que puede tratarse tanto de un defensor central o de un volante central. Desde Alianza Lima todavía están evaluando algunas opciones al respecto. Más allá de eso, el plantel del 2026 ya estaría cerrado y listo para iniciar la pretemporada en los primeros días de enero.

