Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo en Quito.
Redacción EC
Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, compartió un emotivo momento en redes sociales que encapsula el compromiso de su familia con la institución. Luego del pase del conjunto íntimo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, publicó una fotografía junto a su padre, Franco Navarro Monteiro, director deportivo del club, inmortalizando una postal para el recuerdo desde el estadio Atahualpa de Quito.

La imagen, capturada segundos después de la victoria que selló el pase a la siguiente ronda, muestra a ambos en el campo de juego, reflejando el orgullo y la satisfacción por el logro obtenido.

El mensaje que acompañó la foto fue claro y directo: “Esto es Alianza!! Seguimos firmes y unidos por nuestros objetivos”.

La publicación subraya la profunda conexión familiar con el equipo. Franco Navarro, un nombre icónico en el fútbol peruano, y su hijo, que ahora ocupa un rol directivo crucial, han unido esfuerzos para llevar al club a lo más alto.

La victoria sobre la U. Católica, con un global de 4-1 (2-0 en Lima y 2-1 en Quito), ha reforzado la confianza en el proyecto deportivo que ambos lideran.

