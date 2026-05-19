Por Fernanda Huapaya

El contexto en inmejorable. Alianza Lima tiene la posibilidad de consagrarse campeón del Torneo Apertura este sábado en Matute, con su hinchada, y frente a su perseguidor, Chankas FC. A falta de dos jornadas por jugarse, el cuadro ‘íntimo’ mantiene un trabajo sostenido bajo el mando de Pablo Guede, un entrenador que fue cuestionado por un sector de la hinchada a inicios de temporada, pero que siempre tuvo el respaldo del área deportiva y sus jugadores.

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