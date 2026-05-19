Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo en Quito.

De los baches a los triunfos

Atrás quedaron aquellos comentarios rabiosos de los hinchas en Matute tras la eliminación a manos de Dos de mayo en la fase previa de la Copa Libertadores. Incluso, unas fechas más adelante, esas mismas pifias volvieron a presentarse tras la victoria ante Sport Boys. Para entonces, Alianza Lima ganaba, pero no convencía.

En aquel contexto debe considerarse que Pablo Guede contaba con algunos jugadores lesionados y solía ‘parchar’ nombre por nombre de acuerdo al partido. En determinado momento, se especuló sobre la posibilidad de que no continúe en Alianza Lima; sin embargo, desde el área deportiva comandada por los Navarro siempre estuvo la convicción de mantenerlo en el cargo y hasta hubo reuniones con parte del plantel fuera de Matute para mostrar aquel respaldo.

Pablo Guede a dos finales de su primer título con Alianza Lima | Foto: Paloma Del Solar - GEC

La verdadera polémica llegó cuando se presentó la opción de San Lorenzo. En aquel momento, no hubo una oferta formal del club argentino hacia Pablo Guede, pero sí un rastreo sobre su situación en Alianza Lima que no era la mejor. Tal como lo mencionó el mismo entrenador en una conferencia de prensa, su prioridad era quedarse en La Victoria y no llegó a rechazar ninguna oferta de San Lorenzo, equipo que, además, tenía algunos percances económicos. El tema no llegó a más.

Después del triunfo por 3-1 ante FBC Melgar en Matute con una exhibición de buen fútbol por parte de Alianza Lima, la confianza del hincha ’íntimo’ parecía haber cambiado. La recuperación de Esteban Pavez y la racha goleadora de Eryc Castillo fueron cuestiones clave si hablamos de individualidades para reconocer una mejora de funcionamiento colectivo traducida en resultados.

Así alineó Pablo Guede el último martes en Tarma. (Foto: Alianza Lima)

Por su parte, los Navarro decidieron tomar la decisión de respaldar toda situación que quisiera Pablo Guede, ya sea en tanto a entrenamientos, viajes y apertura con la prensa. Se conoce que los jugadores de Alianza Lima dejaron de tener contacto con lo mediático y parte de esa decisión también tuvo que ver con una postura tomada por el entrenador.

Por tanto, no es coincidencia que también los Navarro, Director y Gerente Deportivos, también tomen esa misma distancia y ya no ofrezcan entrevistas como en la temporada pasada, al menos hasta nuevo aviso. Consideran que el modo de trabajo de Pablo Guede es el correcto y confían en que el cuadro ‘íntimo’ pueda consagrarse campeón a final de la temporada.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Planes de medio año

Una vez que culmine el Torneo Apertura acecharán las preguntas acerca de refuerzos o posibles salidas en Alianza Lima. Según pudimos conocer desde El Comercio, todavía no se espera la incorporación de ningún jugador y, en caso fuera así, se trataría de algún futbolista con proyección del torneo local y no de algún golpe en el mercado.

Las salidas, en cambio, sí podrían resonar con más fuerza. Se conoce que Pedro Aquino no continuará en el equipo debido a su falta de continuidad y otro de los nombres que podría buscar tener minutos de titular es Guillermo Viscarra. Sin embargo, de momento todavía no ha tomado una decisión al respecto. Por el resto, el plantel se mantendría tal cual como se conoce.

En tanto al futuro de Pablo Guede, cabe recordar que el entrenador tiene contrato hasta fin de temporada y, en caso de lograr los objetivos del título nacional y, por ende, clasificación a torneo internacional, la idea del club ‘íntimo’ es poder extender el vínculo con el entrenador argentino. Sin embargo, de momento solo se espera el desarrollo del Torneo Clausura.

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