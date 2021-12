Conforme a los criterios de Saber más

Desde el 2009, El Comercio entrega los Premios DT como reconocimiento a los mejores deportistas del año tanto en el fútbol como en los demás deportes de nuestro país. En la actual coyutura, el homenaje se realiza en nuestra plaforma online presentando lo mejor del año. En esta primera presentación, tenemos a lo mejor del fútbol peruano, con Alianza Lima destacando por sobre todo.

Desde Hernán Barcos, como mejor futbolista del año y mejor delantero, hasta Carlos Bustos, como el mejor entrenador, les presentamos a los ganadores de los Premios DT 2021 y luego, la lista de votantes que eligieron a lo mejor del año en el fútbol nacional.

Mejor equipo de la Liga 1: Alianza Lima

Si bien no logró el mayor puntaje del acumulado, Alianza Lima cerró el 2021 con estadísticas notables. Solo perdió dos de 26 partidos disputados entre la Fase 1 y la Fase 2. En esta campaña, los victorianos fueron en curva ascendente desde mediados de año y disputaron una final donde fueron los más eficaces para llevarse el título. La expresión futbolística íntima, que hoy une experiencia y juventud, ahora tendrá que dar el gran salto en la Copa Libertadores.

Alianza Lima se coronó como el campeón de la Liga 1 2021 y como el mejor equipo del torneo peruano.

Mejor futbolista Liga 1: Hernán Barcos - Alianza Lima

Con 37 años, la llegada de Hernán Barcos tenía como objetivo darle jerarquía a un equipo que necesitaba comenzar desde cero. Sin embargo, el ‘Pirata’ fue mucho más que eso. Al confirmarse la permanencia de Alianza en la Liga 1, Barcos demostró su vigencia como atacante de nivel internacional. Anotó 10 goles y dio 8 asistencias en la temporada íntima del 2021. Su gol en la final ante Cristal fue el cierre ideal para un jugador que llegó al torneo peruano para hacer la diferencia.

Hernán Barcos, tiene gol y asistencia. Por eso es el mejor jugador de la Liga 1.

Mejor técnico de la Liga 1: Carlos Bustos - Alianza Lima

Llegó para dirigir en la Liga 2 y terminó siendo el mejor en Primera. Carlos Bustos tuvo que cambiar su estrategia en tiempo récord: del compromiso a ascender rápido a dar pelea en la Liga 1. Bajo su mando, Alianza Lima inició rápidamente su curva ascendente y encontró rápidamente fortalezas: desde solidez defensiva hasta el desequilibrio con los experimentados de su delantera. Bustos se ha ganado no solo la aceptación de los fanáticos íntimos, sino que también tiene crédito suficiente para que Alianza, después de mucho tiempo, apueste por un proceso.

Mejor arquero de la Liga 1: Angelo Campos - Alianza Lima

Fue parte de aquella recordada Sub 20 del 2013: la generación de Renato Tapia, Wilder Cartagena y Edison Flores. La mayoría de ese grupo pudo ubicarse rápidamente en primera división hasta llegar a la selección de mayores. Sin embargo, el camino de Campos fue el más difícil. Alternó en equipos de segunda división y le costó ser titular en clubes de primera. Cuando lo invitaron a ser parte de Alianza Lima en la Liga 2 no dudó en aceptar. Al final, no solo destacó en Primera, sino que pudo pegar el gran salto a la selección peruana. A los 28 años, a Campos le espera un 2022 de la consagración definitiva.

Mejor defensa de la Liga 1: Pablo Míguez - Alianza Lima

Volvió a a Alianza Lima después de seis años e hizo la diferencia en la última línea blanquiazul. Hay segundas partes que pueden tener final feliz y eso es lo que pasó con el jugador charrúa. Míguez, con su rendimiento en el campo, no solo fue fundamental para el buen trabajo defensivo de Alianza, sino que se ganó la confianza para continuar en tienda íntima. Tanta proyección hay con Míguez, que este 2022 tendrá que confirmarse su nacionalización para que no ocupe plaza de extranjero.

Mejor volante de la Liga 1: Christofer Gonzales - Sporting Cristal

‘Canchita’, como lo comentó su técnico Roberto Mosquera, este 2021 no solo sobresalió en el fútbol local y en las competencias internacionales, sino que también asumió el liderazgo futbolístico del cuadro celeste. Gonzales tuvo un año redondo hasta con un gol de chalaca a Arsenal de Sarandí. En la selección peruana, también ganó continuidad en los llamados de Ricardo Gareca. Este 2022 debería ser la confirmacion de que ‘Canchita’ Gonzales va a tener una segunda oportunidad en otra liga. Su primer reto será destacar en la Copa Libertadores del próximo año.

Christofer Gonzáles, es el mejor volante de la Liga 1.

Mejor delantero de la Liga 1: Hernán Barcos - Alianza Lima

Barcos no solo funcionó como un ‘9′ goleador, sino que supo acomodarse en todas las zonas de ataque de Alianza Lima. Su polifuncionalidad ha sido otra carta ganadora en el esquema de Bustos esta temporada. Para la Copa Libertadores, el ‘Pirata’ tendrá que ratificar sus antecedentes goleadores en torneos como la Copa Sudamericana. No fue el goleador de la Liga 1, pero sí se consagró como el más influyente del equipo campeón.

El delantero argentino, Hernán Barcos, fue pieza clave para que Alianza Lima obtenga el título de la Liga 1 2021.

Jugador revelación de la Liga 1: Percy Liza - Sporting Cristal

El delantero rimense debutó en el primer equipo el 2019, pero recién pudo consolidarse el 2021: 23 partidos y ocho goles. Con 21 años, Liza casi tuvo un consenso como jugador revelación por su aparición como solución de ataque en Sporting Cristal. Ante las constantes lesiones de Marcos Riquelme, el chimbotano fue la referencia de gol para el subcampeón nacional. La Copa Libertadores debería ser la vitrina decisiva para Percy Liza, quien ya quintuplicó su valor en el mercado: hoy su carta pase alcanza los 500 mil euros. El Anderlecht de Bélgica ya manifestó su interés.

Mejor equipo de fútbol femenino: Alianza Lima

El cuadro blanquiazul femenino no solo se impuso en el campeonato peruano (que se reanudó en este temporada luego de una larga pausa), sino que tuvo una participación histórica en la Copa Libertadores femenina. Las íntimas clasificaron a los octavos de final del torneo, luego de superar a la U. de Chile. Con refuerzos desde Venezuela y Colombia, y con varias seleccionadas de Perú, Alianza Lima se ha embarcado en un proyecto ambicioso para trascender en el circuito internacional del fútbol femenino.

Alianza Lima hizo historia al clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores Femenina. De hecho se convirtió en el primer equipo peruano en hacerlo tras 12 intentos previos.

Mejor jugadora del fútbol femenino: Adriana Lúcar - Alianza Lima

La atacante anotó 23 goles para las blanquiazules en la Liga Femenina. Luego de haberle prioridad a sus estudios en Estados Unidos, Lúcar ahora quiere apostar por su carrera futbolística. Rápidamente se ganó la aprobación de la hinchada victoriana y ahora buscará seguir creciendo en el ámbito internacional. Su gol decisivo ante la U. de Chole en la Libertadores Femenina ratificó que Lúcar puede competir en el más alto nivel. Adriana cierra la temporada como la jugadora más influyente del campeón nacional. El 2022 también determinar su regreso a la selección peruana.

Adriana Lúcar es la goleadora de Alianza Lima en el fútbol femenino. Es la mejor jugadora de la Liga femenina 2021

Mejor peruano en el extranjero: Alexander Callens - New York City

El ex futbolista de Sport Boys tuvo el año ideal en su carrera deportiva. No solo ratificó su condición de titular indiscutible con el New York City, sino que fue infalible en los penales de la gran final de la MLS. Callens anotó el tanto decisivo para que el cuadro neoyorquino pueda dar la vuelta olímpica. Esta consolidación de Callens también lo llevó a la titularidad en la selección peruana. Su presencia en la próxima fecha de Eliminatorias (ante Colombia y Ecuador) está garantizada.

Alexander Callens, es el mejor peruano en el extranjero tras coronarse campeón en la MLS con su equipo New York City.

LA LISTA DE VOTANTES

PROFESIONALES DEL FÚTBOL PERIODISTAS DEPORTIVOS PERIODISTAS GRUPO EL COMERCIO -Juan Carlos Oblitas-Director Deportivo FPF

-Óscar Ibáñez-Preparador de arqueros Selección peruana

-Víctor Rivera-Técnico de fútbol

-Waldir Sáenz-Ex futbolista

-José Bellina-Director deportivo de Alianza Lima

-Jean Ferrari-Administrador de Universitario

-Gustavo Zevallos-Gerente deportivo de Cusco FC

-Álvaro Barco-Gerente deportivo de la USMP

-Jaime Duarte-Jefe de Scouting del club Alianza Lima

-Miguel Rebosio-Ex futbolista profesional

-Daniel Vergara - Jefe de Marketing Digital FPF

-Martín Ibáñez - Jefe de equipo Deportivo Municipal

-Carlos Felipe Barrientos - Jefe Marketing y comunicaciones Universitario

-Sebastián Rubio-Experto en Marketing Deportivo

-Germán Alemanno-ex jugador de Universitario y la Universidad San Martín

-Romina Antoniazzi-Jefa de prensa de Sporting Cristal

-Brian Bertie-Scout peruano

-Iván Bulos-Entrenador de la Academia del PSG en Estados Unidos -Ricardo Montoya-Columnista del diario El Comercio y conductor de Radio Filarmonía

-Talía Azcarate-Periodista de Latina y DirecTV

-Erick Osores-Periodista de ESPN y América TV

-Pedro García-Periodista de Movistar Deportes

-Paul Pérez-Periodista de RPP

-Daniel Kanashiro-Periodista de DirecTV Sports

-David Hidalgo-Productor de América Radio

-Ana Lucía Rodríguez-Periodista de Gol Perú

-Enrique de la Rosa-Periodista de ESPN

-Carlos Benavente-Editor de la web de Ovación

-Carlos Álvarez-Productor de “A Presión”

-Camila Zapata-Periodista de DirecTV

-Gustavo Peralta - Periodista de ESPN / Líbero

-Vanessa Bedoya - Jefa de Prensa Universitario

-José Aradiel - Jefe de prensa Boys

-Andrea Vela-Prensa ADFP TV

-Richard de la Piedra-Periodista de América TV

-Luccina Aparicio-Periodista de ESPN

-Alonso Contreras-Periodista peruano especialista en la MLS -Equipo de Deporte Total (Contenido Calificado y Breaking Web)

-Aurelio Arévalo-Director del diario El Comercio

-Guillermo Denegri-Director del diario Depor

-Raúl Castillo-Subdirector del diario Depor

-José Bragayrac-Jefe de la Zona Multimarcas del Grupo El Comercio

-Mario Cortijo-Jefe de Redacción del diario El Comercio

-Angel Pilares-Jefe de Gestión Digital del diario El Comercio

-Miguel Villegas-Subjefe Gestión Digital de El Comercio

-Jasson Curi Chang- Jefe Contenido Calificado Zona Multimarcas GEC

-Arturo León-Periodista de El Comercio

-Pedro Ortiz-Ex editor de Deporte Total y ex subdirector de El Comercio

-Ricardo Figueroa-Editor del diario Depor

-Eduardo Sotelo-Editor del diario Depor

-Gabriel Casimiro-Editor del diario Depor

-José Saldaña-Editor del diario Depor

