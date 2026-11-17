Para Franco, los cuatro años que tienen por delante Fernando Farah y Antonio Armejo deben servir para algo más que administrar el presente. Habla de deuda concursal, infraestructura, gobierno corporativo, inversión y, sobre todo, del legado que deberían dejar cuando llegue el momento de devolver el club a sus socios.

—¿Cómo ve este el último cambio de administración en Alianza Lima?

La primera conclusión que saco es que, más allá de las personas y del gerente que ha ingresado, ha sido inoportuno y pudo darse al final del año. En los últimos 10 años han habido más administradores de Alianza que presidentes de la República en el Perú. Si tanto se burlan en el extranjero de tener nueve presidentes en siete años, en Alianza ha pasado lo mismo.

Los administradores, una vez que se suben al caballo, lo dominan y llegan a la cúspide de la curva de aprendizaje, tienen que cambiar de jinete por las circunstancias del fútbol. A mí me habría gustado que Fernando Farah, Antonio Armejo y Alfredo Arosemena hubieran llegado a fin de año para no interrumpir lo que ya había comenzado, que había tenido el éxito de un torneo corto y cuyos objetivos podían haberse encaminado en diciembre.

Carlos Franco cuestiona el modelo de administración temporal que rige al club y pide que la actual gestión piense en el legado que dejará en 2031. | Foto: Archivo El Comercio / DANIEL TITINGER

—Usted estuvo en la reunión con los socios que terminó generando varios cuestionamientos, entre ellos el caso de Gabriel Sapio. ¿Cómo vio ese encuentro?

La convocatoria de 200 socios era una gran oportunidad. Positivamente rescato el lado social de volver a ver a los 200 socios de siempre después de 20 años, envejecidos y con canas. Socialmente fue bastante positiva por el reencuentro y por poder conversar más allá del estadio. Sin embargo, considero que tanto Fernando como Antonio perdieron la oportunidad de dar un mensaje de liderazgo que mueva a las masas, las apasione y las ilusione. Un mensaje como el de Roosevelt tras el 7 de diciembre o el de Churchill antes de desembarcar en Normandía. Los socios no queremos hablar de administraciones ni de revisar el pasado sobre quiénes son los buenos o los malos, sino hablar de legado y de las próximas generaciones de Alianza. Ojalá cambien el rumbo de su discurso y se comporten como dos líderes en etapa de transición. Fernando Farah y Antonio Armejo repitieron en esa charla, sobre la reivindicación del socio, que le devolverían el club a los socios en el año 2031, cuando termina el plan de reestructuración. Esa promesa queda como una lápida de piedra y los socios estamos esperando el 15 de febrero de 2031, aniversario del club, para que estos dos acreedores devuelvan Alianza sin la deuda concursal. Es un compromiso en el que la mayoría confía.

—En el caso de Gabriel Sapio, él señaló que es habitual que una persona pueda tener distintos roles dentro del fútbol. ¿Qué piensa de que haya sido agente de futbolistas y, al mismo tiempo, asesor de Alianza?

Para ser sincero, no conozco el detalle. Soy uno de los primeros acreedores del club porque ya se me debía dinero cuando empezó el proceso concursal, así que estoy sentado en l mesa, pero no por ello conozco los detalles de la administración. Tras más de 35 años de socio y muchos años como dirigente, pasando crisis y éxitos, los nuevos acreedores mayoritarios deben entender que los dirigentes, funcionarios y acreedores pasamos, pero Alianza queda. Administrar el presente no nos debe tomar mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es construir el futuro.

—¿Qué les propondría a Fernando Farah y Antonio Armejo?

Les diría que entiendan que cuatro años dentro de 125 años es una porción muy pequeña, pero les da la posibilidad de entrar a la historia si cumplen la etapa de transición y devuelven el club en el 2031. En estos cuatro años, además de buscar el campeonato nacional e invertir en menores, se deben cumplir tres tareas importantes. La primera es promover una ley que permita a Alianza Lima en 2031 acogerse a un modelo de gobierno corporativo, como la ley 3x3 de Alemania, que incluya a los socios y a un gran inversionista nacional o extranjero. La segunda es concluir la deuda concursal. Y la tercera es hacer un due diligence para valorizar la marca Alianza Lima, que no debe costar menos de 100 millones de dólares, y buscar corporaciones nacionales e internacionales interesadas en comprarla. Así se lograría transformar el club y no quedarse en ampliar una tribuna para 10 mil personas o tener administraciones temporales en azul. Hoy en día, de cada 100 estadios que se remodelan en el mundo, 80 nacen de nuevo, en el mismo terreno o demoliendo el anterior. En Latinoamérica es casi el 50%. Lamentablemente, proyectos como el CAR o la remodelación del estadio han sido cortinas de humo de las administraciones o dirigentes. Desde el 2012 no ha habido una verdadera junta de acreedores, sino una dictadura del acreedor mayoritario que prolongó el plan de reestructuración las veces que quiso, a pesar de que los ingresos reales de Alianza casi triplicaban lo previsto.

—¿El problema es que el plan de pago de la deuda establece una cuota que no necesariamente aumenta cuando crecen los ingresos?

Efectivamente. Esta administración temporal lleva ya 12 a 14 años, lo cual desnaturaliza la razón de ser de algo provisional o temporal. Podría detallar las evoluciones de los planes, montos recaudados o porcentajes pagados, pero no quiero caer en revisar el pasado. Mi mensaje a Fernando Farah y Antonio Armejo es: no hablemos de administraciones, hablemos de las próximas generaciones que van a llegar cuando ya no estemos.

—Pero pensar en el futuro y en el legado implica necesariamente hablar de infraestructura. ¿La prioridad debe ser pagar la deuda y entregar el club o desarrollar infraestructura?

Cuatro años es un periodo corto. Hay un año de gestión y dos o tres de ejecución, sumado a la mochila de la deuda concursal. Ocurre como con los presidentes de transición en el país, a quienes se les pide abocarse a entregar el club de forma ordenada. El modelo dinosáurico de gestión sin fines de lucro ya no conduce al crecimiento. El gran salto para que los nombres de Armejo y Faro queden en la historia es devolver el club con un marco legal respaldado por una ley del Congreso y convocar a un gran inversionista. Esto permitiría elevar el presupuesto de 120 a 250 millones de soles y hacer remodelaciones de estadio de 45 a 60 millones de dólares, tal como ocurre en Sudamérica.

Carlos Franco también plantea un nuevo modelo de gobierno para el club, con participación de los socios y un gran inversionista. | Foto: Archivo El Comercio / DANIEL SILVA

—¿Cómo se explica que Alianza Lima pasara de un 2025 con récord de ingresos a descubrir un déficit de 25 millones de soles?

Me quedo con las palabras del actual administrador al día siguiente, evidenciando que se dijo algo sin medir la resonancia o las consecuencias internas que generaría. Hubo una emoción por reencontrarse con el socio, pero en lugar de señalar a quién es el bueno o el malo, los socios esperábamos escuchar a un líder que marcara el camino y el objetivo del legado. Yo no tengo vocación papal ni me siento enviado de Dios para juzgar a nadie. Lo claro es que los ingresos del 2025 han sido tan buenos como los del 2024 y 2023, pasando en los últimos cinco años de 60 millones a 90, 110, 120 y 140 millones de soles gracias a un crecimiento sostenido. El problema es que solo se ha pagado alrededor del 3,8% de los ingresos para la deuda, lo cual no es suficiente. Además, existe una historia sobre cómo una deuda original de 11 o 13 millones de soles se convirtió en 56 millones por colusión de actores e instituciones, similar a intervenciones estatales de los años 80 y 90.

—Existe la sensación entre los hinchas de que Alianza ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, gastando todo en gasto corriente sin generar infraestructura ni cancelar la deuda. ¿Ha sido así?

Lo que ocurrió es que durante 12 años no hubo un directorio participativo, sino decisiones impuestas por el acreedor mayoritario, empezando por SUNAT y luego los distintos fondos. Por ejemplo, para el periodo 2021-2025 el plan proyectaba recaudar 185 millones de soles, pero Alianza recibió 520 millones, más del 200% de lo previsto. Bastaba con que el acreedor mayoritario decidiera aumentar la cuota proporcionalmente a los altos ingresos para cancelar la deuda concursal en el año 2027, pero no hubo ese diálogo debido a la imposición del mayoritario.

—Da la impresión de que esta fórmula de administración temporal se convirtió en un negocio que genera ingresos, pero dilata el pago de la deuda.

Es posible, ya que mantener la cuota estática mientras los ingresos aumentaban al doble o triple sugiere la intención de alargar la permanencia en el club. Pero insisto: no hablemos de administraciones, hablemos de generaciones.

—En lo deportivo, ¿cómo ve a Alianza Lima de cara a diciembre?

Lo veo peleándose con todo el mundo, incluida la Federación.

—¿Y qué piensa de la actuación del VAR y del arbitraje?

Sostengo desde hace tiempo que la trampa está en el VAR, tanto cuando te llaman como cuando no te llaman. Los árbitros son jueces y, según una encuesta de El Comercio, el 75% de la sociedad peruana desconfía de los jueces. Deberíamos llamarles jueces deportivos. No es simplemente que los jueces sean “malos”, sino algo bastante peor, similar a lo que ocurría en la década de los 90. Mientras el VAR siga en manos de Víctor Hugo Carrillo y Johnny Bossio, Alianza tendrá que esperar a que ellos salgan del sistema arbitral para pensar en proyectos más interesantes.

—En la reunión de socios se habló bastante de los valores. ¿Qué le preocupa de ese discurso?

Me preocupa que en la reunión de socios se hablara mucho de “valores”. Incluso el nuevo fondo se llama algo como “aliancistas con valores”. Pero me pregunto si esos valores verbalizados alcanzarán para enfrentar a instituciones donde los valores están ausentes, a menos que se refieran a los “valores” transportados en los camiones blindados de Prosegur.

—Para cerrar, ¿cómo ve a Pablo Guede y qué opina de las filtraciones internas sobre el entrenador que terminan afectando al plantel?

No conozco a Pablo Guede, nunca he conversado con él ni tendría por qué hacerlo, ya que mi rol es de acreedor. Mis palabras finales son de llamado a Fernando Farah, Antonio Armejo y a los socios para enfocarse en el legado del club.

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