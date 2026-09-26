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Resumen

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Loverita Ramírez fue figura y goleador en Alianza Lima.
Loverita Ramírez fue figura y goleador en Alianza Lima.
Por José Antonio Bragayrac

Jorge “Loberita” Ramírez fue uno de los delanteros más veloces y habilidosos del fútbol peruano de los años noventa. Debutó con Alianza Lima a los 17 años, jugó dos eliminatorias mundialistas y construyó una carrera que lo llevó por México, Grecia, Chipre, Túnez y otros destinos. También enfrentó al Real Madrid y compartió cancha con figuras como Fernando Redondo, Fernando Hierro, Raúl, Guti y Freddy Rincón. Eso sí, de esa tarde lo que le impresionó fue jugar al lado de César Cueto.

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