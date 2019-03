Alianza Lima y su plan para acabar con los actos vandálicos, como los del último sábado

Antes del espectáculo que brindaron Alianza Lima y Deportivo Municipal (2-2) en la última fecha de la Liga 1, en las afueras del estadio Alejandro Villanueva se vivieron momentos de terror. Una pelea entre facciones de hinchas del club íntimo, que incluyó piedras y bombardas, generó pánico entre los seguidores que asistieron al escenario victoriano, así como en los vecinos de la zona.

Entre la confusión, se pensó que la principal causa del enfrentamiento fue el tema de entradas, hecho que en más de una oportunidad ha generado disputas en las barras, desencadenando situaciones violentas como la del último sábado. Sin embargo, esta vez fueron otros los motivos que ocasionaron los hechos en los que se vio involucrado el club Alianza Lima.

"Hace un año se paró con la entrega gratuita de entradas a la barra. Inclusive, Alianza Lima lideró este tema y fue el primer club que dejó de entregar entradas a su barra. Otros equipos se sumaron a esta iniciativa, que nace para combatir la violencia, ya que las entradas gratis la generaban", nos explica Benjamín Romero, gerente de Marketing y Comercial de Alianza, sobre lo sucedido lo sucedido antes del duelo frente a Municipal.

Benjamín Romero, gerente de Marketing y Comercial de Alianza Lima. (Foto: Francisco Neyra/GEC)

Y añade: "Hace más de un año, la relación con la barra es simplemente por compra de abonos. Estos abonos no tienen un precio especial. No hay ninguna disputa por temas de entradas. Hemos acatado la ley y luchamos contra eso porque sabemos que genera violencia".

Entonces, ¿cómo se explica la gresca entre integrantes de la misma barra? Según la información que manejan en la institución blanquiazul, "ellos están divididos en tres facciones porque están aburridos con la dirigencia actual del Comando Sur", señala Romero. "Se han levantado otros grupos, que han decidido cambiar de dirigencia y que prefieren comprar sus boletos por su cuenta", agrega.

Desde que se dejaron de dar boletos de cortesía, obviamente dependiendo del partido, la tribuna sur tuvo un incremento en su ingreso entre el 30 y 40 por ciento.

Por otro lado, debido a los actos vandálicos, en Alianza han decidido no vender más abonos a Comando Sur. "No habrá ningún tipo de beneficio para esta barra", afirma el gerente de marketing íntimo. Además, para que no vuelvan a suceder este tipo de incidentes, que alejan a los hinchas de los estadios, el club blanquiazul está trabajando con la Policía Nacional y la Comisión Nacional contra la Violencia para que en los partidos se doble la seguridad, sobre todo en sur.