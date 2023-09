Alianza Lima confirmó mediante su página web, que lucirá un nuevo logo en la parte central del uniforme principal de sus divisiones menores de fútbol femenino. Se trata de ACNUR, que es una Agencia de la ONU para los Refugiados.

“A partir de ahora, las categorías sub 18, sub 16, sub 14 y sub 12 de fútbol femenino llevarán el logo de ACNUR en el pecho de sus camisetas oficiales. Es la primera vez que un equipo de fútbol peruano luce el emblema de la Agencia de la ONU para los Refugiados”, expresan desde La Vcitoria.

“Las futbolistas Macarena Plasencia (sub 12), Grece Olórtegui (sub 14), Sofía Guzmán (sub 16) y Ariana Rosell (sub 18), en representación de todas sus compañeras, participaron orgullosas en la sesión de fotos que se realizó para anunciar el acuerdo”, agregan.

“En el 2020, Alianza Lima se convirtió en el primer club de Latinoamérica en firmar un acuerdo con ACNUR. Desde entonces, ambas organizaciones trabajan en conjunto por la integración de las personas refugiadas y migrantes en el Perú a través de la campaña #SolidaridadAzul”, mencionan.

“En Latinoamérica, la Sociedad Deportiva Aucas en Ecuador también tiene el logo de ACNUR en sus uniformes. A nivel mundial, El Fútbol Club Barcelona de España luce el logo de ACNUR en la camiseta de sus equipos profesionales de fútbol masculino y femenino, mientras que Nottingham Forest de Inglaterra y Roma Care, brazo de caridad del AS Roma de Italia, también han apoyado previamente la causa por la integración de los refugiados”, finalizan.

Alianza Lima suma un nuevo auspiciador, con la finalidad de reafirmar el sólido compromiso con las personas refugiadas en el Perú.

