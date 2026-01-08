Advíncula 2028: la historia detrás de un fichaje que se negoció 4 meses, cuánto costó realmente y por qué Alianza sería su último club

Luis Advíncula en el radar de Alianza Lima para el 2026. (Foto: AFP)

Condiciones y operación

Los interlocutores en esta negociación han sido directamente Luis Advíncula y Franco Navarro Mandayo, si bien suelen haber algunos puentes, la comunicación entre ambos siempre se dio de manera fluida, sobre todo gracias a la amistad cercana que mantienen hace muchos años.

Una vez que Franco Navarro Mandayo asumió la gerencia deportiva de Alianza Lima hacia agosto del 2025, las conversaciones con Advíncula por su posible llegada comenzaron a darse y duraron cuatro meses hasta dar el sí. En aquel momento, el lateral derecho no venía teniendo continuidad en Boca Juniors y volver a Perú ya no parecía una idea tan descabellada.

Pero no había nada aterrizado. Fueron meses de conversaciones ligeras y tanteos que cerca a fin de año comenzaron a tomar más forma, pero había el gran inconveniente de que el ‘Rayo’ mantenía contrato con los ‘xeneizes’ por todo el 2026.

Por el lado de Advíncula había la intención inicial de quedarse en Argentina a cumplir su contrato, pero el factor deportivo no parecía muy alentador: se sospechaba que en el 2026 tampoco tendría muchos minutos. En tanto a Alianza Lima, le presentaron una oferta que el futbolista analizó y que, con el pasar de las semanas, lo hizo cambiar de opinión.

Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

Costo cero

Una de las cuestiones que la gerencia deportiva de Alianza Lima le comunicó a Luis Advíncula fue que, de llegar, debía hacerlo en condición de libre. Para eso, el ‘Rayo’ debía desvincularse de Boca Juniors a través de una rescisión que no implique ningún cargo para el cuadro victoriano.

Es decir, el lateral derecho de 35 años buscó solucionar su salida económicamente para poder quedar libre y así poder firmar por Alianza Lima bajo las condiciones ya pactadas con anterioridad: tiempo de contrato y salario con variables.

El vínculo de Luis Advíncula con Alianza Lima, lejos de que se creía que retornaría a Perú a retirarse en esta temporada, será de dos años con opción a uno más. Esto dependerá de ciertos objetivos cumplidos y va acorde a lo que busca el jugador en tanto a asentarse en Lima junto a su familia.

Advíncula cumplirá 36 años en marzo próximo, por lo que si llega a cumplir los tres años de contrato, cerrará su paso por Alianza Lima con 38 años, posiblemente listo para el retiro (Advíncula cerrará la temporada 2028 con 38 años 9 meses).

El ‘Rayo’ de Guede

Por cuestiones de tiempo y cercanía, Luis Advíncula viajará directamente de Buenos Aires a Montevideo para unirse a los trabajos de pretemporada del cuadro íntimo en la Serie Río de La Plata.

Cabe recordar que desde que inicio el año, el futbolista ya había pasado exámenes médicos con Boca Juniors y venía entrenando junto a dicho equipo, por tanto está listo para llegar y ponerse a las órdenes de Pablo Guede.

En tanto a la posición que ocupará, si bien todavía no se conoce si Guede jugará con línea de tres o de cuatro, se sabe que competirá el puesto con D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada como laterales derechos tras la salida a préstamo de Marco Huamán.

