Advíncula 2028: la historia detrás de un fichaje que se negoció 4 meses, cuánto costó realmente y por qué Alianza sería su último club
Si bien el último miércoles se dio la oficialización de la rescisión de contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors, ya el martes por la noche se tenía la decisión de ambas partes tomada. Luego de aquella reunión, el primer llamado que hizo el ‘Rayo’ fue a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, para darle a conocer que la firma con el club victoriano ya no tendría ninguna traba. Por su parte, el contrato de Advíncula ya estaba listo en las oficinas de Matute.