Desde hace unos días el nombre de Luis Advíncula ha sido vinculado a Alianza Lima. El lateral peruano, que juega en Boca Juniors, podría continuar su carrera en el fútbol peruano e incluso se reveló el monto que pediría el club argentino por el jugador.

Luis Fregossi, periodista de Mundo Boca Radio y conductor en Radio Buenos Aires, detalló que Boca le avisó a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. “En los próximos días seguirán negociando”, escribió mediante su cuenta de ‘X’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advincula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados ✅ pic.twitter.com/VcwEOsCfgx — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 14, 2025

Al respecto, en Boca dan por hecho que los días de ‘Bolt’ están contados. Con 35 años, el peruano es suplente en el club xeneize, no goza de continuidad y ha perdido ese liderazgo que poseía en temporadas anteriores.

En Alianza estarían al tanto de la situación, aunque no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto. Lo que sí se sabe es que el club desea sostener el 70% del plantel de este año. De acuerdo a Franco Navarro Mandayo, quieren evitar cambios bruscos en el armado del plantel.

De confirmarse el regreso de Advíncula, este volvería al fútbol peruano tras más de 11 años. En 2014 jugó por Sporting Cristal y luego emigró al Vitória Setúbal de Portugal. Hoy, con 35 años, su futuro estaría fuera de Boca Juniors y en Alianza Lima ven con buenos ojos su incorporación.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.