¡Dura baja! Luis Advíncula fue amonestado en el duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, y se perderá el duelo ante Sporting Cristal por acumulación de tarjetas.

‘Íntimos’ y ‘Celestes’ se verán las caras el próximo sábado 9 de mayo por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Y Pablo Guede no podrá contar con la presencia del ‘Rayo’.

Advíncula cometió una infracción contra Yorman Zapata y el árbitro Bruno Pérez no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. El lateral de inmediato se lamentó conocedor de su situación.