Advíncula y Luis Ramos están lesionados y serán baja en Aliajnza Lima vs 2 de Mayo. (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC
Redacción EC

Malas noticias. Alianza Lima confirmó que Luis Ramos y Luis Advíncula presentan lesiones y serán bajas para el partido de este miércoles 4 de febrero ante 2 de Mayo, en Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Mediante un comunicado, el club blanquiazul confirmó el estado de sus futbolistas. Ramos presenta una distensión del recto femoral izquierdo; mientras que Advíncula sufre una sacroileitis. Ambos jugadores ya se encuentran en fisioterapia.

Fernanda Huapaya

Ramos y Advíncula terminaron con molestias físicas luego del partido del viernes pasado ante Sport Huancayo. Tras ello, fueron sometidos a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión. La noticia se confirmó este martes, en la previa del viaje del equipo a Paraguay.

Noticia en desarrollo...

