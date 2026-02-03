Malas noticias. Alianza Lima confirmó que Luis Ramos y Luis Advíncula presentan lesiones y serán bajas para el partido de este miércoles 4 de febrero ante 2 de Mayo, en Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Mediante un comunicado, el club blanquiazul confirmó el estado de sus futbolistas. Ramos presenta una distensión del recto femoral izquierdo; mientras que Advíncula sufre una sacroileitis. Ambos jugadores ya se encuentran en fisioterapia.

Ramos y Advíncula terminaron con molestias físicas luego del partido del viernes pasado ante Sport Huancayo. Tras ello, fueron sometidos a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión. La noticia se confirmó este martes, en la previa del viaje del equipo a Paraguay.

Noticia en desarrollo...