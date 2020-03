El mediocampista no para de entrenar ni en la lluvia en Uruguay. Luis Aguiar continúa poniéndose a punto y ahora lo hace con no el mejor de los climas en su país. En tiempos de cuarentena, el volante cumple con las órdenes dadas por el preparador físico del club.

El ‘Canario’ quiere llegar en buena forma al reinicio de la Liga 1, que se suspendió debido a la presencia del coronavirus en el país y que todavía no tiene fecha de reinicio. Además, el charrúa está esperando que se abran las fronteras para poder retornar al país.

“Arriba los que luchan. Buen comienzo de semana, positivo que de esta salimos juntos”, escribió el blanquiazul en su cuenta de Instagram junto a los videos del entrenamiento que realizó bajo la lluvia.

El mensaje de Luis Aguiar (Instagram)

Luis Aguiar contó hace unos días que muchas veces recibe críticas por su estado físico: “A veces comento con amigos peruanos porque me dicen ‘gordo’, que no corro, pero en las pruebas te das cuenta que no es algo físico. Voy a subir fotos de 2017 cuando anoté goles, di varias asistencias e íbamos primeros y yo con una panza que me daba vergüenza”.

El coronavirus en Uruguay

El Coronavirus en Uruguay entró en fase “estable” y hay 320 casos activos. El lunes se realizaron 299 estudios con 10 casos positivos según informó el ministro Daniel Salinas.

