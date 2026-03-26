Por Marco Quilca León

Pese al gran momento futbolístico que vive Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 tras irse al receso por la fecha FIFA como líder junto a Los Chankas (20 puntos en ocho fechas), una noticia parece remecer los cimientos del club. Jorge Zúñiga, aún presidente de Aliancistas por el Perú, grupo inversor que compró las acreencias al Fondo Blanquiazul, habría renunciado a su cargo.

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