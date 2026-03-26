¿Qué ocurrió realmente para que la cabeza visible de la administración blanquiazul decida dar un paso al costado? A continuación explicaremos las razones para entender el cambio de mando en el club victoriano que parecía vivir uno de sus mejores momentos del año.

Jorge Zúñiga: “No estoy informado de lo que ocurre en Alianza Lima desde enero, tampoco conozco a Pablo Guede” https://t.co/APXS0K5lUN vía @elcomercio_peru — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) March 24, 2026

¿Cuándo se hará oficial la salida de Jorge Zúñiga?

De acuerdo a lo establecido el último 13 de febrero, este lunes se realizó la primera convocatoria de la Junta de Acreedores. Sin embargo, sorprendió la ausencia de Jorge Zúñiga o algún representante de su estudio jurídico, quien habitualmente está presente. Sí estuvieron miembros de la Sunat y algunos acreedores, según pudo corroborar este Diario.

En ese sentido, se hizo conocido que Zúñiga decidió dar un paso al costado en el cargo que llevaba (presidente). Este jueves 26 de marzo se llevará a cabo la segunda convocatoria de la Junta de Acreedores y ahí se haría oficial la salida de la cara visible que tuvo el grupo Aliancistas por el Perú desde el momento que compró las acreencias al Fondo Blanquiazul.

¿Qué otra cosa pasará en la segunda convocatoria de la Junta de Acreedores?

Además de oficializarse la salida de Jorge Zúñiga, este jueves 26 de marzo también estará presente Fernando Cabada, actual administrador de Alianza Lima. El directivo deberá presentar un balance del año 2025.

Jorge Zúñiga sosteniendo la insignia de Alianza Lima que va en el anda del Señor de los Milagros y que fue renovada luego de 45 años. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

¿Por qué renunció Jorge Zúñiga?

Según mencionó el periodista José Varela, Jorge Zúñiga dejará su cargo como presidente porque no se siente cómodo con la parte deportiva del club. Por lo que su entorno cercano le pidió dar un paso al costado. “No estoy informado de lo que ocurre en el club desde enero. No conozco al profesor Pablo Guede, pero sigo todos los partidos. Mi información es la misma que tiene cualquier hincha a través de los medios”, señaló hace algunas semanas a este Diario.

El mensaje de Zúñiga fue claro: ha perdido cercanía con el primer equipo, algo que anteriormente no ocurría. De hecho, solía viajar con el plantel a los partidos internacionales el año pasado.

¿Quién será la nueva cabeza?

El último miércoles por la noche, el Fondo Aliancistas del Perú dio a conocer en comunicación directa con la prensa que el nuevo presidente será Luis Felipe Bravo García, quien es abogado corporativo y tiene experiencia como presidente del Grupo de Trabajo para la Federación Deportiva Peruana de Basketball por el IPD. Asimismo, cuenta con estudios en la universidad de Yale y Salamanca. Además, cabe señalar que Zúñiga no venderá sus acciones, simplemente dejará de ser el presidente.

¿El grupo Aliancistas por el Perú dejará Alianza Lima?

Zúñiga fue hasta ahora la cara visible de Aliancistas por el Perú con presencia incluso en la red social X (antes Twitter). Pero su salida no significa que el grupo deje Alianza Lima. La información que se maneja hasta el cierre de esta edición es que todo continuará su rumbo, solo con cambio de cabeza que será Luis Felipe Bravo García.

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