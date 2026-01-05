Luis Ramos, nuevo delantero de Alianza Lima, explicó por qué decidió fichar por el cuadro blanquiazul a pesar de que tenía otras ofertas, como la de Universitario de Deportes, cuando todavía era jugador de América de Cali.

“Teníamos varias ofertas, pero hemos tomado la mejor decisión, yo también quería llegar a Alianza por el calor de la gente y por la forma en que viven los partidos, y me dará gusto poder disfrutar de la hinchada”, expresó el atacante tras los trabajos de pretemporada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Ramos fue consultado sobre el interés que tuvo Universitario en él y dio una tanjante respuesta. “Por esos méritos que hice en Colombia muchos clubes se interesaron en mi trabajo. Mi empresario habló con la gente de Universitario, pero estoy muy feliz de estar aquí. Para mí es un tema cerrado”, afirmó.

“Hemos tomado la mejor decisión (con su empresario). Yo quería llegar a Alianza. Lo veo como aprendizaje y el beneficiado va ser el club (competencia con Guerrero y Girotti)”



Luis Ramos, jugador de Alianza Lima.



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/hjUtVUVed0 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 5, 2026

El delantero de 26 años está contento en Alianza Lima y se refirió a la competencia que tendrá junto a Paolo Guerrero y Federico Girotti. “Es linda y sana. Lo veo como aprendizaje y tenemos que cuidarnos entre nosotros, ya que el más beneficiado será el club”, comentó.

Por último, confesó estar ilusionado en Matute: “Estoy con mucha ilusión y hay que prepararse para lo que viene. En lo grupal queremos lograr el título con Alianza y en lo personal buscaré anotar la mayor cantidad de goles, y jugar todos los partidos posibles”.