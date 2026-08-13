Luis Ramos recibió el alta médica y podría volver a jugar con Alianza Lima ante UTC. (Foto: Getty Images)
Luis Ramos recibió el alta médica y podría volver a jugar con Alianza Lima ante UTC. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Buenas noticias para Alianza Lima. Luis Ramos recibió el alta médica y volvió a entrenar junto al resto del plantel, tras permanecer aproximadamente tres meses alejado de las canchas por un desgarro en el aductor del muslo derecho que posteriormente se complicó con una pubalgia. Con ello, el delantero podría ser una alternativa para el choque de este sábado ante UTC.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.