Buenas noticias para Alianza Lima. Luis Ramos recibió el alta médica y volvió a entrenar junto al resto del plantel, tras permanecer aproximadamente tres meses alejado de las canchas por un desgarro en el aductor del muslo derecho que posteriormente se complicó con una pubalgia. Con ello, el delantero podría ser una alternativa para el choque de este sábado ante UTC.

Según el periodista Marcello Merizalde, el atacante blanquiazul se sumó a los trabajos de sus compañeros y es cuestión de tiempo para que vuelva a jugar. Eso sí, la decisión final la tendrá el técnico Pablo Guede, quien todavía no ha definido al equipo que recibirá a los cajamarquinos en Matute.

El posible regreso de Ramos llega en un momento importante para Alianza Lima. El conjunto íntimo necesita contar con la mayor cantidad de jugadores disponibles para intentar recuperar el primer lugar de la tabla. En ese contexto, tener nuevamente al exatacante de América de Cali representa una alternativa más para Guede en la ofensiva.

Luis Ramos recibió el alta médica y volvió a entrenar junto al resto del plantel. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

El propio Ramos ya había mostrado su entusiasmo por volver a competir la semana pasada, durante una entrevista con L1 MAX. “Feliz por lo que estamos pasando, tengo mucha ansiedad de poder regresar y hacer goles para ayudar al equipo”, manifestó el delantero, quien también destacó la competencia interna que existe actualmente en el plantel.

Ahora, el objetivo de Ramos será recuperar progresivamente el ritmo futbolístico y volver a sentirse protagonista dentro del equipo. UTC podría convertirse en el escenario de su esperado regreso, aunque Guede tendrá la última palabra.

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