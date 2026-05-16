Marco Huamán destacó triunfo de Alianza Lima en Cusco: “Voy mejorando gracias a mis compañeros” | VIDEO

Marco Huamán fue una de las grandes figuras de Alianza Lima en la victoria por 1-0 sobre Cienciano en Cusco. El lateral anotó el único gol del partido y ayudó a que el cuadro blanquiazul se mantenga como líder del Torneo Apertura.

Tras el encuentro, Huamán destacó el trabajo colectivo realizado por el equipo en una plaza complicada. El jugador íntimo aseguró que el plantel llegó con la convicción de sumar tres puntos importantes para seguir peleando el campeonato.

“Contento por este gol, es el trabajo de todos. Hemos venido mentalizados en conseguir un resultado que nos ayude a seguir pensando en el título y lo conseguimos”, comentó el futbolista en declaraciones para L1 Max luego del partido disputado en el Cusco.

🗣️ Declaraciones de Marco Huamán



"Esto es gracias a todos, feliz de aportar, voy mejorando, Dios me dio la segunda oportunidad, la humildad de siempre y trabajar día a día"



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El defensor también valoró el respaldo de sus compañeros y señaló que atraviesa un momento de crecimiento dentro del equipo. “Hoy se nos pudo dar el triunfo. Esto es de todo el grupo, que siempre viene remando día a día y tratando de seguir adelante. Creo que voy mejorando gracias a la ayuda de mis compañeros”, expresó.

Finalmente, Huamán dejó en claro que seguirá trabajando para aprovechar cada oportunidad que tenga con camiseta blanquiazul. “Las segundas oportunidades se aprovechan de la mejor manera y toca seguir”, concluyó el lateral, que fue clave para una victoria fundamental en la pelea por el Apertura.

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