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Marco Huamán destacó triunfo de Alianza Lima en Cusco: “Voy mejorando gracias a mis compañeros” | VIDEO
Marco Huamán destacó triunfo de Alianza Lima en Cusco: “Voy mejorando gracias a mis compañeros” | VIDEO
Por Redacción EC

Marco Huamán fue una de las grandes figuras de Alianza Lima en la victoria por 1-0 sobre Cienciano en Cusco. El lateral anotó el único gol del partido y ayudó a que el cuadro blanquiazul se mantenga como líder del Torneo Apertura.

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