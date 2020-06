Mario Salas remarcó la importancia del compromiso colectivo y valores como la disciplina antes de su retorno al Perú para asumir la dirección técnica de Alianza Lima. El nuevo estratega victoriano comparó sus experiencias previas en Universidad Católica y Colo Colo, donde obtuvo resultados distintos, y aseguró que la sinergia es clave para destacar en grupo.

“El mismo hecho de tener un deporte colectivo, invita a desarrollar el respeto por ti y tus compañeros, la idea de ser disciplinado; el fútbol ofrece una amplia gama de valores, no solamente para la persona en el deporte, sino en el desarrollo social de los jóvenes”, señaló el estratega este viernes en diálogo con estudiantes del colegio chileno Punta Arenas, a través de una videoconferencia en la que habló sobre su experiencia como profesor de educación física, futbolista y entrenador.

“Es importante estar mancomunado y generar sinergia en pos de algo para lograr lo que queremos. Eso se dio en Católica”, señaló el ‘Comandante’, quien llegará en las próximas horas al Perú para iniciar presencialmente su etapa al frente de Alianza, tras salir campeón peruano en 2018 con Sporting Cristal venciendo a los ‘íntimos’.

Salas, bicampeón del fútbol chileno con la Católica, también reconoció en la conversación que anhela llegar al banquillo de la selección absoluta de su país y nada menos que consagrarse en una Copa del Mundo.

“Me falta la selección chilena y vamos a ser campeones mundiales. Me pasa que me encantaría cualquier equipo que me dé la posibilidad de trabajar tranquilamente porque los mejores lugares no garantizan que las experiencias sean buenas”, comentó el DT que reemplazará a Pablo Bengoechea en tienda blanquiazul.

En la actualidad, su mayor motivación para seguir dirigiendo es “sentir esa adrenalina, presión, y junto dos cosas fundamentales, mi vocación de formador y profesor”, señaló Salas vía Zoom.

