Mario Salas ofreció esta mañana su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador entrenador de Alianza Lima. Desde el hotel donde viene pasando la cuarentena a la que se tuvo que someter tras llegar a Lima, el técnico chileno se mostró bastante optimista y con los mejores ánimos de realizar un gran trabajo al mando del conjunto blanquiazul.

Una de las primeras preguntas fue respecto a si existe algún tipo de presión por lograr el título nacional y encaminar la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores. “Estar en Alianza es estar con la presión permanente de estar en un equipo grande que tiene que campeonar y tiene que tener buenos resultados. Nosotros hemos convivido de esa forma los últimos años. Nos gustan los desafíos y nos agrada la idea de dejar al club en un buen sitial. No lo tomamos como una presión, sino como una especie de desafió”, afirmó el director técnico de 52 años.

El estilo de juego que tienen los equipos de Mario Salas es muy marcado y no es negociable. Por ello, tiene claro que la plantilla de futbolistas con los que cuenta se podrá acoplar rápidamente a su idea de juego. “Cuando yo doy el paso de venir a Alianza Lima es porque creo que de alguna forma mi idea y la forma de jugar que sentimos se puede hacer, sino no hubiésemos venido. El plantel de jugadores que tiene Alianza Lima creemos que es preciso y factible de poder plasmar en el campo de juego la idea que tenemos”, añadió.

A fines de junio, Alianza Lima terminará su vínculo con los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez, y por el momento no se ha hecho oficial si habrá una renovación de sus contratos. Tras la confirmada salida de Jean Deza, podrían ser tres los futbolistas que no continúen en el cuadro íntimo. Aunque se hablan de algunos nombres, todavía no ha se ha precisado si se sumará algún refuerzo.

Mario Salas pasará 14 días en aislamiento obligatorio junto a su comando técnico conformado por: Rodrigo Guerrero (Asistente Técnico), Oswaldo Alegría (Preparador Físico), Javier Rodriguez (Arqueros) y José Mena (Psicólogo). Después de ese periodo se sumará a los entrenamientos de Alianza Lima.

VIDEO RECOMENDADO

Leao Butrón muetras su ‘tarea’ para el Día del Padre