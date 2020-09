Mario Salas, técnico de Alianza Lima, no se guardó nada tras la caída de su equipo ante UTC por la undécima jornada del Torneo Apertura, que dejó al descubierto “rendimientos individuales muy bajos” en el elenco victoriano.

“Lo que más molesta no es el resultado, es cómo jugamos. Sin duda que jugando así, lo más probable es que tengamos estos resultados. Alianza regaló un tiempo, no tenemos la actitud ni el compromiso que requieren mantener una idea de juego. Creo que hay muy pocas cosas positivas, habría que buscarlas con mucha minuciosidad”, señaló el estratega chileno luego del 2-0 a favor del ‘Gavilán del Norte’ en el Alberto Gallardo.

“Hoy fue uno de los peores partidos que hemos jugado, con rendimientos individuales muy bajos, lo que generó que no hagamos un buen partido”, agregó en comunicación con Gol Perú.

Tras cuatro partidos sin victorias, Salas considera que “estas caídas deben significar un trampolín para superar todo lo que está pasando”. “Hay que seguir luchando y tener fortaleza”, remarcó antes de aclarar que Alianza Lima debe ir paso a paso.

“Nuestro objetivo no puede ser el campeonato, nuestro objetivo debe ser el mejorar partido a partido. Aquí tiene que haber una mejora cualitativa en cuanto a nuestra forma e idea de juego, si no es así no vamos a poder sustentar una idea y obtener buenos resultados”, señaló el ‘Comandante’ sobre la situación del conjunto blanquiazul, que está relegado en la tabla con 13 puntos, a nueve de Universitario.

