Ni bien se confirmó la llegada de Mario Salas al banquillo de Alianza Lima, el nombre de Gabriel Costa empezó a vincularse al club victoriano, pensando en el jugador, quizás, como un posible fichaje. En su primer día en Lima para asumir las riendas del club victoriano, el flamante entrenador se refirió al tema.

“No hemos pensado en Gabriel. Bueno, yo pienso en Gabriel siempre y en todos los equipos, porque aparte se ser un muy buen jugador, lo considero una muy buena persona, pero en estos momentos creo que tiene otros desafíos”, explicó el ‘Comandante', en entrevista con Al Ángulo, de Movistar Deportes.

Mario Salas insistió en negar que -con su comando técnico- hayan pensado en Gabriel Costa, a quien ha tenido en su etapa en Sporting Cristal y Colo Colo. “No hemos pensado en él en el puesto y no quiere decir que no llegue, no quiere decir que llegue”, agregó.

Por otro lado, Salas evidenció tener claros sus objetivos en esta nueva aventura. “Uno debo ser bien cauto con el tema de la expectativas, las tenemos que aterrizar. Esperemos, primero, poder plasmar una idea de juego, y de forma paralela, hacer y fortalecer un camarín que tenga el compromiso de luchar el campeonato”, destacó.

El ‘Comandante’ y demás los integrantes de su cuerpo técnico, Rodrigo Guerrero (asistente técnico), Oswaldo Alegría (preparador físico), Javier Rodríguez (preparador de arqueros) y José Mena (psicólogo), pasarán un periodo de cuarentena antes de poder liderar entrenamientos de manera presencial.