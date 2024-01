¿Qué pasó entre Alianza Lima y Christian Cueva? Como hemos venido contando, el futbolista requiere de una operación en su rodilla derecha, ya que arrastra una grave lesión (rotura del ligamento cruzado posterior) desde abril del año pasado. Sin embargo, el futbolista de 33 años aún no ha podido pasar por el quirófano por culpa de la institución, según denunció García a través de este Diario.

El año futbolístico de Cueva terminó el 2 de noviembre pasado, cuando el entonces técnico Mauricio Larriera decidiera no tenerlo en cuenta para las finales de la Liga 1. El uruguayo tomó esa postura luego de que se hiciera público que el volante había jugado siete meses lesionado, algo que increíblemente el club victoriano y el futbolista ocultaron.

El problema es que han pasado más de dos meses desde aquel día y Christian no se ha operado. Una situación que complica su futuro porque la recuperación es de mínimo seis meses. Mientras más demora, más tardará en regresar a las canchas, si así lo desea. Pero desde el lado del futbolista señalan que la culpa la tiene Alianza por no aprobar hasta ahora la hoja de ruta presentada para su operación más recuperación. ¿Qué dicen desde la institución íntima? ¿Por qué no se llega a un acuerdo aún?

Christian Cueva sufrió una lesión y todavía no ha podido operarse. (Foto: Liga 1)

Caso Cueva: la postura de Alianza Lima

“Alianza Lima sí está dispuesto a asumir su responsabilidad” , nos dice una fuente desde las oficinas de Matute. El problema al parecer no está en la operación, sino en lo que suceda después de salir del quirófano.

Ocurre que Christian Cueva siempre quiso operarse en Estados Unidos. Según conoció DT, el volante recibió los consejos de Paolo Guerrero, quien le recomendó también cumplir con su proceso de rehabilitación en el norte de América. Y ahí es donde nacieron las discrepancias entre el futbolista y el club.

Y es que todo le costaría a Alianza más de cien mil dólares. La operación, sea en Estados Unidos o España (Julio García señaló que cambiaron de sede), tiene un costo entre 50 y 70 mil dólares, lo cual la institución victoriana está dispuesta a pagar sin problema alguno.

Sin embargo, el deseo de Christian es rehabilitarse afuera, algo que Alianza no acepta por tres motivos contundentes. 1) el económico: el monto excedería los 70 mil dólares por los seis meses y es lo que pide el futbolista, mientras que el club ofreció cubrir unos meses nada más. 2) Alianza invirtió este año en mejorar su área médica, incluso contrató a Juan Pablo Rolleri, uno de los mejores fisioterapuetas de Argentina. Y 3) el antecedente de Cristian Benavente: el Chaval decidió recuperarse en España y cuando retornó al club, no lo hizo en óptimas condiciones, por lo que no disputó ni un solo minuto en todo el 2023.

Juan Pablo #Rolleri 🇦🇷 es el nuevo jefe del departamento de fisioterapia del @ClubALoficial.



Posgrado en osteopatía, licenciado en kinesiología y fisiatría, y desde el 2021 fue coordinador del departamento de rendimiento del club Banfield de su país. Tiene un total de 13 años… pic.twitter.com/CB6fBZU4W9 — Edu Sobrino (@SobrinoV_Edu) September 9, 2023

“Si Christian se quiere operar afuera, está bien. Está n su derecho y Alianza Lima, por respeto a su trayectoria y el cariño hacia su persona, está totalmente dispuesto a aceptar y cubrir los gastos. Pero nos parece abusivo de su parte que quiera hacer su rehabilitación en otro lado y quiera que paguemos el cien por ciento”, nos dicen desde Matute.

El contrato de Christian con Alianza señala que, en caso de lesión, el futbolista puede rehabilitarse en el club dueño de su pase (Al Fateh de Arabia Saudí) o bajo la supervisión de la institución íntima.

Claramente la situación debe llegar a buen puerto por el bien del futbolista. Y debe hacerse lo más pronto posible. Christian Cueva merece continuar su carrera y demostrar lo importante que ha sido para la selección peruana.