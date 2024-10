“Matemáticamente es posible”, es el mensaje que recorre el estadio Alejandro Villanueva respecto a la ilusión intacta que mantienen de poder ganar el Torneo Clausura. Sin embargo, la última imagen previo al receso por fecha doble de Eliminatorias no fue la mejor tras empate por 1-1 ante FBC Melgar en Matute. Es por eso que, durante este tiempo de para, Mariano Soso y su comando técnico han intentado aprovechar el tiempo para potenciar el equipo, corregir algunas fisuras en tanto a elaboración de juego y eficacia, y así poder iniciar la fecha 14 con el pie derecho ante UTC en Cajamarca. En tanto al plantel, Carlos Zambrano, Erick Noriega y Renzo Garcés partieron a la selección peruana, mientras que Jiovany Ramos hizo lo propio con Panamá.

Noriega, Zambrano y Garcés en el once titular de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

El itinerario ‘íntimo’

El último 28 de setiembre, Alianza Lima igualó por 1-1 ante FBC Melgar en Matute y ningún jugador declaró a la prensa. Con ese empate, que más sabía a una derrota, las esperanzas de ganar el Torneo Clausura se hacían más lejanas, pero no imposibles. A partir de entonces, los jugadores quedaron libres para recargar energías y despejarse antes de reanudar los entrenamientos en EGB el jueves 3 de octubre, cinco días después.

Algunos de los jugadores que aprovecharon en salir de Lima fueron Hernán Barcos, quien se dejó ver disfrutando de las dunas y los mototaxis de Ica, Adrián Arregui, Catriel Cabellos y Pablo Sabbag. Por su parte, Matías Succar, Franco Zanelatto y Sebastián Rodríguez se reunieron en una casa campestre en las afueras de la ciudad, mientras que Paolo Guerrero, el fichaje más sonado de este año, permaneció en la capital junto a su familia.

Mariano Soso. (Foto: Getty Images)

Mariano Soso, entrenador del equipo, también aprovechó esos días libres para viajar a su natal Argentina e incluso se dejó ver en un concierto del rapero Wos, a quien hizo posar con una camiseta de Alianza Lima y cuya imagen se viralizó a los minutos de publicarse. Entre tanto, Carlos Zambrano y Renzo Garcés no tuvieron este tiempo de para, pues el mismo lunes 30 de setiembre ya se encontraban en Videna bajo las órdenes de Jorge Fossati, Erick Noriega se uniría unos días después. Por su parte, Jiovany Ramos también recibió el llamado de la selección panameña para enfrentarse a Estados Unidos y Canadá.

Una vez que se reanudaron los entrenamientos, el equipo casi siempre entrenó en EGB, pero también lo hizo en la cancha del estadio Alejandro Villanueva. Los trabajos fueron los rutinarios en tanto a flexibilidad, fuerza, potencia y velocidad; sin embargo, se hizo especial énfasis en los ejercicios de fútbol y de elaboración de juego de mitad de campo en adelante practicando automatismos entre los volantes y delanteros.

Durante este tiempo de entrenamiento, Alianza Lima tuvo a dos ‘potrillos’ como invitados para entrenar con el primer equipo: Jairo Martínez y Renato Suárez. Como se recuerda, el Torneo de Reservas venía disputándose a la par y, si bien había la intención de que ambos pudieran viajar junto al primer equipo para el partido amistoso en Tarma, finalmente fueron convocados por Diego Ortíz para disputar el clásico ante Universitario de Deportes por las semifinales de Reserva y no fueron parte de la delegación.

Alianza Lima disputó partido amistoso ante ADT en Tarma. (Foto :Alianza Lima)

Amistoso ante ADT en Tarma

Nueve días después de que se reanudaron los entrenamientos, el 12 de octubre, el plantel de Alianza Lima se encontraba en Tarma para enfrentar un partido amistoso ante ADT. Aunque se dieron algunas ausencias como las de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes no viajaron junto al grupo. Por su parte, Mariano Soso dispuso un once inicialista que mezclaba a habituales titulares y suplentes.

El equipo que presentó ante ADT fue con Franco Saravia; Ángelo Agurto, Aldair Fuentes, Axel Moyano; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Christian Neira, Gonzalo Aguirre, Ricardo Lagos; Jhamir D’Arrigo y Matías Succar. Hacia el segundo tiempo, Joao Rojas, futbolista de ADT que había ingresado en esa segunda parte, fue el encargado de sentenciar el 1-0 en favor de los locales.

Franco Zanelatto. (Foto: Alianza Lima)

La baja de Zanelatto

Como se recuerda, Franco Zanelatto no suma minutos desde el 20 de agosto en el triunfo por 3-0 ante Cienciano en Matute, ya que si bien luego fue convocado a la selección peruana por Jorge Fossati, fue desafectado a los días debido a padecer un cuadro de laberintitis que no dejaba que entrene ni juegue a la par de los compañeros.

Una vez pasada aquella fecha doble, Zanelatto no fue parte de la lista de convocados por Alianza Lima para los siguientes encuentros y se esperaba que para esta reanudación de torneo pudiera estar listo; sin embargo no fue así. Si bien el extremo nacional ya recibió el alta médica para que pueda entrenar a la par del grupo, la falta de ritmo futbolístico lo mantiene como una baja dentro del equipo y, de momento, no es parte de la delegación que viaje a Cajamarca para el duelo ante UTC. Se estima su retorno a las canchas en las últimas fechas del Torneo Clausura.

