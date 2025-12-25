De Matute al Cusco: Matías Succar jugará en Cienciano tras su paso por Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Cambio de aires. fue anunciado como nuevo jugador de Cienciano, tras su paso por . El delantero de 26 años jugará cedido a préstamo en el cuadro cusqueño, donde buscará mayor continuidad.

La salida de Matías Succar de Alianza Lima era un secreto a voces. Son oportunidades en el cuadro blanquiazul y ante la llegada de nuevos delanteros, el jugador buscó una opción más accesible donde pueda brillar otra vez. Allí apareció la oferta de Cienciano.

"Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!“, anunció el ‘Papá’ en redes sociales.

Alianza Lima, por su parte, hizo lo mismo: “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías. Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”, publicaron en el cuadro blanquiazul.

Succar se va de Alianza sin haber marcado un gol oficial y con solo 21 partidos disputados esta temporada. Además, la presencia de Paolo Guerrero, la llegada de Luis Ramos y el posible fichaje de Federico Girotti hicieron complicada su permanencia en Matute.

