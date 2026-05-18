El próximo sábado, en un Matute que promete lucir repleto, el equipo de Pablo Guede tendrá la oportunidad de cerrar con broche de oro una campaña que combinó contundencia, disciplina táctica y un plantel con múltiples respuestas. A continuación, cinco claves para entender por qué Alianza está tan cerca del título.

Mira el resumen de la victoria de Alianza Lima ante Cienciano en el Cusco:

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Alianza Lima logró la victoria por 1-0 frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 15 del Torneo Apertura



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1. Matute, nuevamente un fortín inquebrantable

Durante años, Alianza construyó sus mejores campañas a partir de la fortaleza de su estadio. Guede recuperó esa tradición. En siete partidos como local, el cuadro íntimo sumó seis victorias y un empate, precisamente ante Sporting Cristal. Todos los demás rivales se fueron derrotados.

Más allá del resonante 8-0 sobre Cusco FC, el dato que mejor retrata su consistencia es que apenas recibió cuatro goles en casa. No siempre goleó ni dominó con amplitud, pero casi nunca perdió el control del partido. Matute volvió a ser un escenario intimidante y, en un torneo corto, esa regularidad resultó determinante.

Tabla de local del Torneo Apertura. Alianza Lima es el único equipo que no perdió ningún partido.

2. Dominio de la altura

Cuando se conoció el fixture, la principal preocupación estaba en las visitas a ciudades de altura. El Apertura concentraba seis desplazamientos exigentes, una prueba que en otras temporadas habría puesto en riesgo cualquier candidatura al título.

Sin embargo, Alianza convirtió esa dificultad en una virtud. Ganó en Huancayo, Cajamarca, Tarma y Cusco, además de rescatar un empate en otra visita a la sierra. Trece puntos de quince posibles explican por qué es también el mejor visitante del campeonato.

El triunfo ante Cienciano resumió esa madurez competitiva: línea de cinco defensores, resistencia en momentos adversos y la capacidad de sostener una ventaja mínima con inteligencia y carácter.

Ciudad Rival Resultado Autor del gol Huancayo Sport Huancayo 1-0 Alan Cantero Cajamarca UTC 1-0 Renzo Garcés Cusco Garcilaso 1-1 A. Gómez (GC) Tarma ADT 1-0 Eryc Castillo Cusco Cienciano 1-0 Marco Huamán

3. Garcés, el patrón de la defensa

“Puedo poner a cualquiera y rinden”, dijo Guede después del triunfo en el Cusco. La frase resume el funcionamiento de una defensa que ha sido el cimiento del equipo.

En ese bloque, Renzo Garcés asumió un rol protagónico. Capitán cuando no estuvo Paolo Guerrero, el zaguero lideró una línea que solo recibió siete goles en quince fechas. A su alrededor, Luis Advíncula, Marco Huamán y Mateo Antoni consolidaron un muro confiable, mientras Gianfranco Chávez y Cristian Carbajal respondieron cada vez que fueron necesarios.

4. Pavez, el elegido por Guede

Si hubo un refuerzo diseñado específicamente para este proyecto, ese fue Esteban Pavez. Guede lo conocía de sus etapas en Colo Colo y Tijuana, y sabía exactamente lo que podía ofrecer.

El mediocampista chileno se convirtió en el equilibrio táctico del equipo y en la voz del entrenador dentro de la cancha. Su gol agónico ante Cristal valió un empate que hoy puede ser decisivo, pero su mayor aporte está en el trabajo silencioso: recuperar balones, ordenar al equipo y transmitir serenidad en los momentos más complejos.

¡Picante cruce entre Hohberg y Pavez! 🔥😳



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5. La influencia del ‘nuevo’ Eryc Castillo

La transformación de Eryc Castillo es una de las mejores decisiones tácticas de Guede. El ecuatoriano dejó de ser un extremo pegado a la banda para actuar como segundo delantero, mucho más cerca del área rival.

El cambio potenció sus virtudes y aprovechó los espacios que genera Paolo Guerrero. El resultado ha sido contundente: ocho goles y cuatro asistencias para el futbolista más determinante del Apertura.

En un equipo que combina orden, jerarquía y convicción, Castillo representa la evolución individual más impactante. Y junto a una estructura sólida, explica por qué Alianza Lima está a un solo triunfo de confirmar lo que ya parece evidente: que ha sido, de lejos, el mejor equipo del campeonato.

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