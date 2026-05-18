Por Marco Quilca León

El triunfazo en el Cusco solo terminó de confirmar lo que el campeonato viene mostrando desde hace varias semanas: Alianza Lima es el mejor equipo del Torneo Apertura. No solo por los 36 puntos que lo tienen en la cima, tres por encima de Los Chankas, sino por la sensación de solidez que transmite en cada escenario. Supo recuperarse de la frustración internacional, absorbió los efectos de actos de indisciplina de jugadores importantes y hoy depende de sí mismo para coronar una primera parte de temporada notable.

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