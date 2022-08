“Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio”

-Eduardo Galeano

Antes que nada es necesario dibujar el contexto: domingo, once de la mañana, fecha 8 del Clausura -faltan once por jugar- y un frío limeño que hace tronar los huesos. No fue un clásico ni nada parecido. El rival fue Sport Huancayo, al que derrotaron por 1-0 con gol de Wilmer Aguirre, el hijo pródigo que va camino a ser ídolo. Pero eso al hincha de Alianza Lima no le importó en absoluto. Más de 25 mil personas pintaron de azul y blanco el estadio de Matute, en el corazón de La Victoria, en un horario inusual e inédito para un club acostumbrado a jugar casi siempre en horario estelar.

“Crecí, en mis 46 años, primero con estadios llenos. Nacional lleno, tripletes, casa llena siempre. Ambiente. Sensación de que todo puede pasar. Después, con el tiempo, el campeonato peruano se hizo realmente un campeonato de soledad, de pocos hinchas, de dos o tres mil personas, de partidos con media cancha llena. Entonces, no valorar lo que está pasando hoy, en Matute, con los hinchas de Alianza Lima no se puede dejar pasar por alto. Hoy, jugar en Matute, es meterte en una cancha donde estás medio cero abajo desde el saque. Es realmente un infierno ir a Matute para cualquier equipo”, señaló el periodista Erick Osores en su editorial en el programa “Equipo F” de ESPN.

Todos rendidos ante lo que viene haciendo el pueblo blanquiazul este año. Porque el hincha no va a ver partidos, va a ver a Alianza Lima, su gran amor . No le importa el rival, la hora o el momento. Su religión es estar en Matute -su templo- el día que le toque jugar a los once que visten con las mismas camisetas que ellos llevan en la piel.

La hinchada celebrando el gol de Wilmer Aguirre que le dio la victoria a Alianza Lima ante Sport Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

La asistencia del público al estadio aliancista este año ha sido histórica, rozando lo increíble en un torneo que no está acostumbrado a ver estadios llenos a menos que se jueguen clásicos o partidos importantes.

De hecho, este año, con solo 14 partidos como local, la institución batió su récord de recaudación por taquilla conseguida en toda la temporada 2019 (24 encuentros, incluida la final de vuelta ante Binacional). Ese año, Alianza ingresó 13 064 339.32 soles, mientras que ahora ha acumulado una ganancia de 13 656 850.24 soles, sin contar el último encuentro ante Sport Huancayo, y teniendo en cuenta que la Noche Blanquiazul tuvo un aforo del 30%, la primera jornada ante Atlético Grau lo jugó sin público y la segunda fecha con un 80% de capacidad.

El vigente campeón de la Liga 1 aún tiene siete partidos en casa, sin contar los del playoffs si es que llega a disputarlos (hoy está peleando el Clausura). Matute es su fortín (solo ha perdido ante Cristal en lo que va del año) y el hincha sabe que es el jugador número 12. No hace goles -los celebra- ni los ataja -los sufre-, pero su presencia es tan importante como la del goleador Hernán Barcos.

Razones contundentes

Hoy, Alianza Lima es uno de los clubes que más hinchas lleva a su estadio. Un promedio de 20-25 mil por partido. Eso se debe al compromiso del hincha con su club, pero también a la gestión que viene realizando la institución para acercar al equipo con su pueblo. Y también al buen presente deportivo, claro está.

Alianza es el vigente campeón nacional. En 2021, un año atípico por lo que pasó en 2020, venció en la final a Sporting Cristal y se adjudicó un título más. Y hoy, está peleando el Torneo Clausura para meterse a los playoffs y buscar el bicampeonato, algo que no consigue desde 2003-04.

Los íntimos están terceros en el campeonato con 16 puntos, uno menos que los líderes Cristal y Atlético Grau. Con la diferencia que tiene un partido menos que los rimenses y dos menos que los norteños. Aún está pendiente el choque ante Melgar en Matute que se postergó porque el ‘Dominó’ está jugando la Copa Sudamericana. En el acumulado, los blanquiazules están en la tercera casilla con 49 unidades, seis menos que los rimenses y siete menos que Melgar.

En cuanto a la gestión, el área de marketing viene trabajando arduamente para mejorar la experiencia del hincha en el estadio. Al buffet de comidas que se venden en las cuatro tribunas se le ha sumado el show del medio tiempo (Kiss Cam e Igualitos) y ahora buscan hacer de la tribuna Norte un espacio familiar con juego para los niños, algo que se inauguró en el último encuentro. Además, se aperturó la Tienda Blanquiazul en el mismo estadio.

También están los diversos beneficios que se encuentran en “Íntimos”, el programa que ha acercado al hincha con su equipo, con sus ídolos, además de obtener descuentos de restaurantes o en las tiendas Nike.

¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗱𝗶́𝗮, 𝗽𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹𝗲𝘀!💙



Nuestros niños disfrutan de la piscina de pelotas en Tribuna Norte. ⚪️🔵#ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/lm1FJzCuNm — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 21, 2022

Actualmente el fútbol no solo se juega en la cancha. Afuera, en el cemento, también hay un partido duro cada fin de semana y es el de generar ingresos para seguir creciendo. Alianza Lima lo ha entendido a la perfección y lo viene desarrollando magníficamente. Las cifras son los frutos.