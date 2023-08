El uruguayo Mauricio Larriera fue presentado el lunes como nuevo director técnico de Alianza Lima para la Liga 1 Betsson. En conferencia de prensa, el nuevo DT ‘íntimo’ dio a conocer sus sensaciones por volver al cuadro victoriano después de 16 años – fue asistente de Gerardo Pelusso en 2007 -, y también se animó a hablar sobre cómo quiere que juegue su equipo en el torneo de la Liga 1 Betsson.

Al ser consultado sobre la continuidad en el club del volante nacional Christian Cueva, cuyo contrato vence a fines de agosto, el exentrenador de Peñarol manifestó lo siguiente:

“Con Christian Cueva claro que contamos, es un jugador importante. Hoy tuvimos un primer contacto (con el plantel), esperamos optimizar los recursos humanos que tenemos para pelear ese tricampeonato en un contexto que viene con ciertas complicaciones, por ejemplo, los partidos en altura”, indicó.

En otro momento de la conferencia, un periodista le volvió a preguntar por el futuro de ‘Aladino’ en Alianza, a lo que el estratega, de forma más extensa, contestó lo siguiente:

“Vamos despacito, yo no estoy apurado con el tema de Christian Cueva. Yo no voy a descubrir quién es Christian Cueva, las condiciones que tiene, el futbolista que es. Vamos tomando nuestro tiempo para analizar todo; primero, me tengo que preocupar qué vamos a hacer mañana y el domingo y partido a partido”, aseveró.

Le sedujo el proyecto

Mauricio Larriera explicó que se decidió por aceptar la propuesta de Alianza Lima debido al proyecto deportivo que le presentaron desde la directiva ‘íntima’:

“El contacto hoy fue muy bueno, muy lindo el lugar de entrenamiento, es como que comienza una nueva vida, en definitiva. Lo que realmente me convenció es el proyecto deportivo que está intentando desarrollar el club, desde otro lugar, con algunos aspectos muy importantes que me representa y que intentamos desarrollar con los compañeros del cuerpo técnico a nivel deportivo. Por la seriedad y porque definitivamente es un lugar que me quedó - a pesar que estuve poco tiempo - en el corazón. Soy una persona muy emocional y entre otras cosas los aspectos más importantes fueron esos”, indicó ante los medios de comunicación.

“El plantel puede tener alguna carencia, alguna dificultad en algún aspecto, pero es un plantel bueno. Evidentemente con Christian Cueva claro que contamos, es un jugador importante. Hoy tuvimos un primer contacto, así que esperemos optimizar los recursos humanos que tenemos para pelear ese tricampeonato en un contexto que viene con ciertas complicaciones, por ejemplo, con muchos partidos en un tema climático y en la altura”, añadió.