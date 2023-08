Alianza Lima sumó tres puntos como local tras vencer a Sport Huancayo, este triunfo le permite acotar la ventaja con Universitario de Deportes y acercarse a la cima de la Tabla Acumulada de la Liga 1 Betsson. Ante ello, el DT del cuadro blanquiazul, Mauricio Larriera, analizó dicho partido.

“Decidimos repetir el equipo, hicimos un buen partido en la altura, con un resultado que nos dejó satisfechos con lo que dio el equipo, los primeros 45 minutos hicimos una presión muy alta luego de jugar un partido en altura hace tres días, más allá de que terminamos replegados, los números vuelven a ser muy buenos”, dijo en conferencia.

“Generamos situaciones, erramos muchos goles y eso nos juega en contra a la hora de cerrar el partido. Agradezco y felicito a los jugadores por tratar de llevar siempre la idea adelante, están por un camino que lo siguen de buena forma”, agregó Larriera.

Por otro lado, indicó que desconoce el alcance de las lesiones de Cueva. Barcos y Reyna, esto previo al próximo duelo ante Cienciano por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

“Las lesiones hasta no tener el informe médico, no sabemos qué gravedad tienen, por allí el cansancio de los dos partidos consecutivos puede ser la razón y ojalá que no sean de gravedad”, recalcó.