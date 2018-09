Alianza Lima: Maximiliano Lemos liberó "la presión por todo lo vivido" tras el gol a Sporting Cristal

Alianza Lima rescató un punto en los descuentos al igualar 2-2 ante Sporting Cristal en Matute. Maximiliano Lemos fue el héroe de los blanquiazules, pues marcó el gol de la paridad a partir de un tiro libre desde el borde del área. El uruguayo habló sobre cómo se sintió tras su anotación y sobre la vinculación que tiene con Pablo Bengoechea.

"No voy a negarlo. Liberé la presión por todo lo vivido. Era algo que venía buscando. Lo más bonito es que fue un lindo gol a Sporting Cristal. Los astros se alinearon y jugaron a mi favor (sonríe). Pero el gol no cambia nada. Sigo siendo el mismo. Trabajo para aportar y conseguir el objetivo con el equipo", precisó Lemos a "Depor".

Además, Lemos se manifestó sobre los diversos comentarios que se generaron desde su arribo a Alianza Lima. El mediocampista uruguayo aseguró que no está casado y que no entiendo la razón de que le digan 'yerno'.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: el golazo de Lemos para el 2-2 en el epílogo del partido. (Video: GOL Perú)

"Lo que pasa es que me dicen yerno, qué significa ser yerno, yo no estoy casado con nadie, yerno de quién. Yo tengo una novia un montón de tiempo pero no estoy casado. Es el morbo que se generó, es lo más fácil también, generar todo en torno a una situación", señaló el ex Juventud.

Cabe precisar que Maximiliano Lemos se integró a Alianza Lima para la temporada 2018. El volante de 24 años defendió anteriormente al Villa Teresa y Juventud, ambos clubes de Uruguay.