Maxloren Castro es la joya de Sporting Cristal y ante Alianza Lima lo demostró. En el partido que se viene jugando en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Apertura de la Liga 1 2025, el volante ingresó a los 56 minutos y de inmediato se creó una jugada peligrosa. Maxloren se adueñó de un balón suelto, condujo y remató cruzado desde fuera del área. Su disparo chocó en el palo de Angelo Campos.

PREVIA

Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de marzo del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max transmite en Perú mediante Claro TV, DirecTV, Win y Zapping TV. En Estados Unidos lo podrás ver en FOX Deportes.