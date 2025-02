Hace 15 años, Alianza Lima sacó coraje y goleó 4-1 en una noche mágica a Estudiantes de La Plata, que en ese entonces era el vigente campeón de la Copa Libertadores. Los hinchas aliancistas tienen en la memoria ese juego donde Wilmer Aguirre jugó su mejor partido junto a José Carlos Fernández. En el banco un acalorado Gustavo Costas daba indicaciones en busca de los tres puntos. Pero no solo brillaron los jugadores mencionados.

En la volante como un guerrero, el paraguayo Edgar Gonzales cortó todo el juego del equipo rival. Algo así sucedió el martes pasado con Erick Noriega, quien pese a ganarse la amarilla en menos de un minuto y jugar condicionado, supo ser inteligente y jugó un partido brillante. Su nueva posición fue clave para aguantar las arremetidas de los jugadores Xeneizes que no encontraron la fórmula para darle vuelta al marcador. Alianza Lima hizo respetar su localía y venció por la mínima a Boca Juniors, por la fase 2 de la Copa Libertadores, con tanto de Pablo Ceppelini.

“En el entretiempo (del partido contra Estudiantes) nos decíamos que podíamos ganar, sabíamos que teníamos el partido controlado y le teníamos fe a nuestros delanteros endemoniados. Nos dimos fuerzas cada uno”, revela Edgar González.

Alianza Lima vs. Boca Juniors definirián la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera (Foto: @Libertadores).

Curiosamente, 15 años después, nuevamente Alianza Lima con un comando técnico argentino, volvió a ganar en Matute a un club grande de Argentina por Copa Libertadores.

“El planteamiento del profesor Gorosito me sorprendió porque entraron a jugar de igual a igual. El primer tiempo, Alianza Lima se hubiese ido ganando fácil por 3-0, ya que tuvieron dos opciones claras de gol. Una de Barcos que tapó el arquero. Me sorprendió mucho el pressing de Alianza fue muy bueno, del mediocampo para arriba siempre dije que le faltaban jugadores que marquen diferencia en el mediocampo, ayer recuperó la pelota en el medio y esa fue la diferencia de recuperar y llegar rápido al ataque”, comentó el popular ‘Negro’.

“Creo que el planteamiento del profesor Gorosito fue importante de jugar de igual a igual a Boca, un grande de Argentina. Le cuesta más a ellos cuando le sacan la pelota y eso fue lo que vi. No le dejó jugar a Boca sacándole la pelota y jugarle rápido al contragolpe”, agregó González.

Alianza Lima venció 1-0 a Boca Juniors en Matute por la Copa Libertadores. (Crédito: Jesús Saucedo, GEC).

El valor de la estrategia

Para González, Gorosito hizo bien su trabajo y por eso fue justo el marcador. “Boca no tuvo ninguna posibilidad de gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo tampoco hizo mucho. Alianza si buscó el gol y quería más, pero el marcador quedó corto”, analizó.

Las bajas de Boca Juniors fueron uno de los motivos de que el elenco xeneize se note desdibujado y con un pobre de nivel. “Me sorprendió el nivel pese a que no tenía jugadores claves, pero igual, los jugadores que estén tienen que rendir y Boca no estuvo en el nivel que nos tiene acostumbrado. Obviamente no hay que desmerecer lo que hizo Alianza Lima”, dijo.

Conocedor del mediocampo por siempre ir fuerte a cortar el juego y tener entrega, Edgar Gonzales le dice a El Comercio que Erick Noriega fue el mejor del partido frente a Boca Juniors. “Para mí Erick Noriega jugó un buen partido e hizo las funciones que tiene que hacer un volante central. Ahí marcaron la diferencia, de cinco pelotas ganaron todas y ahí fue clave. Alianza hace tiempo no tuvo un juego contundente como fue contra Boca”, sostuvo.

También tuvo palabras de halago para el capitán íntimo. “Me gustó como jugó Zambrano, fue más suave y sutil. Normalmente en el primer tiempo le sacaban la amarilla. Hoy (anteayer) se cuidó mucho, fue cauto y creo que jugó uno de sus mejores partidos desde que llegó a Alianza Lima”, enfatizó.

Asimismo, recordó el momento cuando jugó con Hernán Barcos en Guaraní . “Yo lo conozco a Barcos cuando empezó a jugar y vino a jugar con nosotros en Guaraní. (Contra Boca) Puso toda la experiencia que tiene, molestando a los centrales. Pese a que no hizo gol, molesto mucho a la defensa. Es un delantero ahí arriba e hizo un gran trabajo”, comentó.

Finalmente, sobre el partido de vuelta en La Bombonera la próxima semana, el ‘Negro’ González fue sincero y directo. “Boca va a cuidar en la vuelta todos los detalles y estudiará más a Alianza. Mirará los déficits que tuvo su equipo. Va a cambiar la mentalidad y el esquema de juego”, señaló. Sin embargo, confía en que los dirigidos por Gorosito consigan el objetivo final. “Yo creo que si Alianza juega como lo hizo hoy (anteayer), va a pasar a la siguiente ronda”, sentenció.