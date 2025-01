Alguna vez el recordado Daniel Peredo dijo que era el delantero que mejor gritaba los goles para la foto de portada de los diarios deportivos del día siguiente. Y razón no le faltaba, porque cuando José Carlos Fernández rompía las redes rivales, su rostro contenía esa eufórica explosión que solo aquellos que fueron delanteros logran entender. ‘Zlatan’ jugaba con pasión, fue el ‘9′ de Alianza Lima por cuatro temporadas e integró ese plantel que llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, bajo el mando de Gustavo Costas. Hoy, alejado del club pero a la vez pendiente de lo que ocurre con él, conversó con El Comercio sobre la actualidad del cuadro blanquiazul, la llegada de Néstor Gorosito, el liderazgo de Franco Navarro, la identidad que intenta recuperar y las vigencias de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

—¿Qué opinas de este nuevo Alianza que lidera Navarro?

Es lo mejor que le ha podido pasar a una institución, que tenga gente querida y respetada que haya estado adentro del club y sienta lo que es la camiseta. Yo hace un tiempo lo comenté a José Bellina que tenía que buscar a jugadores identificados con el club. Han empezado ese camino. Otros clubes como Cristal también lo están haciendo con el ‘profe’ Uribe. Eso es bueno porque potencia a las instituciones.

—¿En algún momento te ofrecieron ocupar un cargo deportivo en Alianza?

Este año, no. El año pasado sí. Estuvimos muy cerca. Finalmente, optaron por otra posibilidad, que fue el caso de Bruno Marioni. En ese momento se hablaba de otras funciones, no de director deportivo, pero siempre vinculado a Alianza.

—¿Te gustaría en algún momento ocupar un cargo en el club?

Sí, obvio. Uno siempre quiere estar allí. Soy hincha del club y me gustaría estar allí.

—¿Néstor Gorosito es el más idóneo para dirigir a esta nueva versión de Alianza?

No puedo decirte si es el más idóneo o no, eso lo tendrá que haber evaluado Franco (Navarro) y su equipo de trabajo. Hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa antes de tomar una decisión así. Pero Franco ha decidido y tiene todo el conocimiento y sabiduría para elegir lo mejor siempre.

—Franco dijo en el programa de Jefferson Farfán que Néstor era un técnico que sabe cómo llegar al camerino...

Hay muchas corrientes de entrenadores. Algunos son más cercanos al futbolista, son más humanos; otros que ven la parte táctica, el tema de los rendimientos y la tecnología. Pero siempre creo que lo más importante es encontrar el equilibrio. No solo una cosa, sino ambas.

—Alianza pasó de Alejandro Restrepo y Mariano Soso, técnicos que priorizaron las métricas, a otro perfil con Gorosito...

Tiene que haber un equilibrio. Todo va de la mano. Para mí, los técnicos más exitosos del fútbol mundial combinan ambas cosas. Un ejemplo es Gustavo Costas. Es un técnico muy cercano al futbolista, que maneja bien los grupos. Y hoy por hoy, parte de su comando técnico son sus dos hijos, uno preparador físico y el otro asistente, que ven la parte física, la tecnología, el trabajo de campo. Y Gustavo ve la parte estratégica, entender al futbolista, acercarse. Ese es el equilibrio del que te hablo. El mayor ejemplo para mí es Carlo Ancelotti, un técnico cercano al futbolista y con un gran equipo de trabajo.

—Gustavo Costas es un técnico que extrañan en Alianza y muchos hinchas lo pidieron tras haber logrado el título de la Copa Sudamericana con Racing. ¿Crees que pueda volver a Matute?

Esto es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar. Hay muchas idas y vueltas. Hoy Gustavo está en el ojo de todos por lo que acaba de lograr, pero hay que reinventarse, seguir progresando y no estancarse.

—¿Fue tu mejor momento con Costas en Alianza?

Fue un momento muy lindo, uno de los mejores que tuve en mi carrera. Siempre estoy agradecido con Gustavo y su comando técnico de haber podido quedar en la historia del club. Todos los técnicos te marcan, pero Gustavo era muy cercano al futbolista, que trata siempre de que todos estemos bien. Creo que es parte de su éxito.

—Barcos renovó un año más con Alianza y Guerrero seguirá en el equipo...

Barcos es uno de los mejores extranjeros que ha pasado por el club y Paolo, por lo que significa y el hinchaje que él siempre ha manifestado por el club, también es importante. Son gente con una trayectoria impecable y que le hace bien a las nuevas camadas de la institución.

—Se les cuestiona por la edad que ambos tienen...

Es solo un número. Mientras rindan y cumplan en la cancha, todo bien. Hay chicos de 20 años que no rinden y no por ser jóvenes tienen que estar. El que rinda tiene que jugar más allá de la edad.

—¿Son jugadores que pueden liderar un camerino fuerte como el de Alianza?

Sí, claro. Si haces una comparación, Barcos fue el goleador de Alianza esta temporada. Y si lo comparamos con un delantero joven del campeonato que no ha llegado ni a cinco goles, hay una gran diferencia. Esto es rendimiento. Y Paolo ha competido en Eliminatorias, hizo goles cuando estuvo en Vallejo y en Alianza también.

—Bajo ese panorama, ¿son injustas las críticas contra Paolo?

Cuando Gabriel Batistuta pasó a la Roma, marcó 12 goles o menos. Lo criticaron, porque él había acostumbrado a la gente a marcar de 20 goles a más en la Fiorentina. Entonces, cuando uno acostumbra a la gente a mucho y luego hace menos, parece poco. A Paolo no le podemos cuestionar nada por la trayectoria que tiene.

—Como hincha y exfutbolista de Alianza, ¿te deja un sabor amargo que el equipo no haya logrado el título y que la ‘U’ sea el bicampeón?

Sí, aunque son ciclos que pasan en el fútbol. Alianza venía de un bicampeonato y buscaba el ‘tri’. Ahora le toca estar a la ‘U’ arriba y es así. Nadie es eterno en nada. De repente este año le vuelve a tocar a Alianza o a otro club. Hay que siempre competir y apuntar a lo más alto posible.

Paolo Guerrero y Barcos / SYSTEM

—¿Se puede señalar responsables de lo que le pasó a Alianza?

Todos son responsables. Desde la cabeza hasta el último. Cuando se logra el objetivo, todos son campeones. Y cuando no, todos son responsables. Señalar a uno en particular es imposible.

—Si analizamos la campaña de Alianza, hubo refuerzos que no rindieron y malas decisiones que se tomaron...

No lo sé. Uno siempre en el fútbol compra expectativa, nadie compra una realidad. Nadie sabe lo que puede pasar. Uno compra (jugadores) de acuerdo a los rendimientos que tuvieron en algún momento y después nadie sabe lo que vendrá adelante. No podemos asegurar nada. No puedo contratar a alguien asegurando que será el goleador del campeonato o que el arquero dejará su arco invicto. Eso es imposible.

—Pero sí se puede reducir el margen de error...

Es algo que ya se hace con las plataformas de datos, con las referencias. Hoy es más fácil porque tienes un teléfono y preguntas. También ingresas a las plataformas y analizas los rendimientos. Y allí el riesgo lo bajas un poco, pero no te olvides que todos son personas, que hay emociones, sentimientos y situaciones que suelen pasar. A veces un jugador llega y no se adapta a la altura, a los compañeros, a la idea del técnico, al equipo. Entonces, son escenarios que pueden suceder.

—¿A Alianza le faltó identidad y por eso trajo a Franco Navarro?

No es un crítica, sino una opinión. Sí, considero que gente identificada tiene que estar al mando, porque sabe qué es el club. Para estar allí, tienen que conocerlo primero, saber qué siente el hincha, el futbolista. Eso es lo ideal.

—¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir cuando fuiste futbolista de Alianza?

Yo disfruté mucho mi paso por Alianza. Estuve en el peor momento de la historia del club. Nosotros no cobrábamos cuatro meses. Si me tocó vivir algo difícil, fue eso. Teníamos que ganar cada fin de semana, incluso cuando no cobrábamos y teníamos problemas.

—¿Sientes el cariño del hincha cuando vas por la calle?

Sin lugar a dudas. El cariño de la gente lo tengo y es lo que más agradezco al fútbol que me dio. El cariño y el respeto lo tengo presente.

—¿Qué le haría falta a este Alianza para ser campeón?

Vamos a ver, porque todavía no los hemos visto jugar. Hay que ver cómo evolucionan, cómo se hacen un grupo fuerte, cómo se adaptan al nuevo entrenador.

—¿Qué proyectos tienes el próximo año?

Estoy en Mannucci como gerente deportivo. Estamos esperando a ver qué dice el fallo (para volver a Liga 1). Ojalá salga a favor nuestro, porque estamos luchando para que lo justo se haga realidad. Esperamos que sea lo más pronto posible para planificar el 2025.

—¿Te animarías a dirigir en la Liga 1?

En algún momento se me ha pasado por la cabeza. Es mi pasión, pero vamos a ver qué pasa más adelante.

