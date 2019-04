Miguel Ángel Russo no tiene una alianza con la victoria

La llegada de un técnico como Miguel Ángel Russo, campeón de la Libertadores con Boca y semifinalista del mismo torneo con Vélez, supuso aires de optimismo en los hinchas de Alianza Lima. Los objetivos para el entrenador argentino eran simples: seguir peleando cada año el certamen doméstico y competir a nivel internacional.

Han pasado cuatro meses desde su arribo y el cuadro blanquiazul tiene un presente preocupante. Con la derrota ante Universitario, el cuadro íntimo sumó su octavo partido consecutivo sin ganar entre Copa Libertadores y Torneo Apertura (seis derrotas y dos empates), y está a un encuentro de igualar la peor racha de la década. En el 2012, Alianza, dirigido por José Soto, llegó a nueve juegos sin sumar de a tres con cuatro empates y cinco derrotas.

Plantel armado: Antes de la llegada del estratega argentino a La Victoria, todo hacía suponer que Pablo Bengoechea seguiría al mando del equipo. Incluso, el gerente Gustavo Zevallos, un día antes de la despedida del técnico uruguayo, dijo a El Comercio que todo estaba arreglado para que se quede el uruguayo.

La salida de Bengoechea se dio el 24 de diciembre y la llegada de Russo el 28 del mismo mes. Antes de que se anunciara la partida del técnico uruguayo, Alianza ya había contratado a seis futbolistas (José Manzaneda, Aldair Salazar, Joazhiño Arroé, Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán y Anthony Rosell), todos con la aprobación de Pablo. Luego, ficharon a Pedro Gallese, Adrián Ugarriza, Wilder Cartagena y el charrúa Felipe Rodríguez. Solo este último fue pedido expreso del nuevo DT.

“Estamos pagando las consecuencias del armado del plantel. Tenemos un plantel corto. Ojalá tengamos más dinero para traer lo que yo quiero”, dijo en conferencia el profesor.

No encuentra la forma: En los 13 clubes que dirigió antes, Russo se caracterizó por usar un 4-5-1 (cuatro defensas, un volante ancla acompañado de un volante mixto, dos extremos, un diez y un delantero centro), aunque eso variaba según las circunstancias.

En Alianza Lima arrancó con su sistema predilecto: Gallese en la portería; Salazar, Riojas, Godoy y Rosell conformaban la zaga defensiva; Cartagena era el volante de marca y a su lado estaba Tomás Costa; por la derecha Kevin Quevedo, por la izquierda José Manzaneda y como ‘10’ Luis Ramírez; arriba Mauricio Affonso. Sin embargo, las dos expulsiones infantiles de ‘Cachito’ hicieron que busque opciones (entre ellas Joazhiño Arroé), pero no funcionó.

En los últimos encuentros, el entrenador argentino cambió. Usó un 5-4-1 en Cusco ante Real Garcilaso y en Argentina ante River Plate por la Copa y perdió ambos encuentros. Ante Universitario volvió a mover su esquema táctico y optó por un 4-3-3, con Luis Ramírez y Felipe Rodríguez como volantes mixtos.

El plantel corto también es uno de los problemas que tiene el técnico para armar su equipo. “Tampoco es que afuera vamos a encontrar lo que no tenemos adentro”, señaló en algún momento dando a entender que en el banco de suplentes no encuentra soluciones.

Sin refuerzos: Desde que llegó al banquillo victoriano pidió refuerzos. Y solo le trajeron uno: Felipe Rodríguez. En el clásico del último lunes, quizás como una muestra de disconformidad con la dirigencia, no realizó ningún cambio. Nada. Ni cuando el equipo necesitaba jugarse el todo por el todo e ir en busca del empate. El mensaje parecía ser: “No tengo a quién más poner”.

El trauma de la Libertadores: Alianza y los torneos internacionales no se llevan bien desde hace mucho tiempo. Peor aun si se trata de la Copa Libertadores. No es un tema de ahora que el equipo marche último en su grupo sin una sola victoria. Con Bengoechea, en el 2018, la situación fue similar a la de esta temporada: empataron el primer encuentro frente a Boca y no volvieron a sumar ni un solo punto.

El participar en la Copa para un futbolista peruano es aterrador y eso afecta también en el plano local. Las derrotas coperas disminuyen la confianza y afectan en lo anímico. Eso, sumado a un plantel corto, da como resultado un equipo que no compite a nivel internacional y descuida el torneo doméstico.

Alianza aún tiene por delante dos duelos de Libertadores (ante Inter el 24 de abril y frente a Palestino el 7 de mayo). A pesar de solo tener un punto en cuatro fechas, el elenco íntimo aún tiene posibilidades de llegar a la Sudamericana. Sin embargo, ¿eso es una buena o mala noticia?

Las peores rachas de Russo: “Nunca tuve una racha así”, señaló Russo luego de caer en el clásico ante Universitario y sumar ocho duelos sin ganar con Alianza Lima. Sin embargo, en octubre del 2018, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, estuvo en la misma situación.

“Nunca tuve una racha así de local en 30 años de carrera, no me había pasado, normalmente la localía entiendo que es algo fuerte y no se puede negociar, hoy es un día muy difícil para mí, mañana será otro día”, dijo en aquella oportunidad. Aunque cabe resaltar que luego de esa seguidilla de encuentros sin ganar, el elenco colombiano sumó cinco encuentros sin perder (tres victorias y dos empates).Retrocediendo un poco en el tiempo, encontramos el siguiente dato nada alentador para el técnico argentino. Fue en sus dos etapas dirigiendo a Estudiantes de La Plata (1995-96 y 2011). En el banco ‘pincharrata’ estuvo sin ganar 18 encuentros en Primera División.

Nadie duda de la capacidad de un entrenador que ha sido campeón de América en una oportunidad y en otras dos llegó hasta las últimas instancias. Es muy probable que Alianza, por historia, salga de este hoyo. Sin embargo, el hincha, como fanático fiel, exige buenos resultados y Miguel Ángel Russo tiene la obligación de conseguirlos lo más pronto posible.