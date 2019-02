Miguel Ángel Russo: "Para saber atacar, tienes que tener un orden"

El director técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, aseguró que su equipo debe reforzar su lado defensivo para que después logre desequilibrar en su ataque. Según el entrenador del cuadro íntimo, el mercado de pases se cierra hasta el último día.

"Los equipos son de atrás para adelante, si no tenemos orden defensivo es difícil, para saber atacar, tienes que tener un orden. Siempre debemos hacernos fuertes, variantes adelante tenemos. Me duele mucho cuando me hacen goles con desatenciones, cuando le damos chance al rival para que nos hagan goles fáciles", declaró Russo para Fox Sports Perú.

Con relación a los encuentros contra el Barcelona, señaló: "A nivel de juego, es importante los dos partidos. Hicimos cosas buenas pero también hay cosas por mejorar. Lástima que no pudimos conseguir más amistosos, me hubiera gustado, pero los torneos en algunos países ya se iniciaron y acá también ya tenemos fecha".

El DT de Alianza Lima señaló que nadie tiene el puesto seguro en el arco íntimo. "Todas son duras decisiones, no solo en el arco. Los grandes equipos no se arman con 11 jugadores, las campañas en general. Si pudiera incorporar cuatro o cinco jugadores, lo haría".

Russo agregó que "en los clubes grandes hasta que no se cierre el mercado de pases, todo puede ocurrir".

En otro momento, el entrenador aseguró que “todo depende del nivel de los jugadores del día a día. El que no se cuida, le va a costar conmigo. Es lo que más tienen que entender los jóvenes, que esto es mucho trabajo y hacerle caso a los más grandes".

Por otro lado, Russo señaló que a Kevin Quevedo siempre le tiene un mensaje. "A Quevedo le digo que haga goles y los grite hasta en los entrenamientos, que se vaya familiarizando con el gol. Él necesita eso".

"Hay varios chicos que tienen un buen nivel, necesitan sentirse bien y estar convencidos. El fútbol moderno todo lo que sea grupal favorece a todos los individuos. El entrenador solo debe ayudarlos en todo lo que necesitan y ellos vivir 24 horas para esto", aseguró.