Alianza Lima: Miguel Ángel Russo descarta renuncia y promete trabajo para salir de la crisis

Miguel Ángel Russo no se rinde. El entrenador argentino descartó este jueves renunciar a su cargo en Alianza Lima, aunque reconoció que es el principal responsable por la racha negativa que atraviesa el club victoriano.

En conferencia de prensa, Russo recordó que es un entrenador de experiencia y aseguró que esta situación se superará con trabajo.

“No pienso en eso (en renunciar). Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo. De esto se sale con trabajo. Tenemos mucha ansiedad. No me gusta estar en esta situación, a nadie, en realidad”, expresó el DT aliancista.

"Uno piensa permanentemente y no busco las excusas. Trataremos de superar el momento, debemos mejorar en algunas cosas. Debemos mantener la calma, confío en mis jugadores y asumo toda la responsabilidad", agregó.

Alianza Lima enfrentará este sábado, en Olmos, al Pirata FC por la décima fecha del Apertura Liga 1, desde la 1:15 p.m. Miguel Ángel Russo sabe que no puede volver a fallar.

"Lo primero que se viene para nosotros es Pirata FC y debemos tener una buena actuación y ajustar los errores defensivos", concluyó.