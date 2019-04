El Huracán lleva su nombre

Antes de despedirse de los jugadores de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo tuvo una reunión con el gerente deportivo, Gustavo Zevallos. La charla fue tan breve como inconclusa. Para que se haga oficial la salida del técnico argentino aún falta que Russo y el club íntimo lleguen a un acuerdo económico. Alianza Lima estaría haciendo valer una cláusula en el contrato del técnico argentino para recibir un dinero y aceptar la renuncia del ex entrenador de Boca Juniors. Russo pensaba irse solo con un apretón de manos y dar las gracias. No sería tan sencillo.

Mientras se trataban de resolver estos desacuerdos contractuales, desde Argentina hicieron oficial que el club Huracán le habría hecho una oferta a Russo para que reemplace a Antonio Mohamed, quien dejó el cargo vacante esta semana. En el Parque de los Patricios, al sur de Buenos Aires, el huracán podría llevar nombre renacentista. El nombre de Miguel Ángel.

— Una diferencia de días —

Desde primera hora, Russo solo había tenido la intención de hacer oficial su salida de Alianza Lima. Por eso, quien comenzó a dirigir la práctica en la cancha del club Esther Grande de Bentín fue el preparador físico Guillermo Cinquetti.

Los minutos que pasó el argentino transcurrieron muy rápido. Aquel entrenador que hace poco más de diez años fue campeón de la Copa Libertadores se dirigió a las instalaciones del club íntimo en Matute. Allí se juntó con el administrador general Renzo Ratto. Tampoco hubo un acuerdo. En el contrato de Alianza Lima y Russo estaría contemplada una salida libre si se cumplía un mínimo de cuatro meses de vinculación. Y para que ese plazo se cubra, faltaban aún algunos días (4 de mayo). Los victorianos se sienten en el derecho de pedir una indemnización ante la decisión unilateral de acabar con la relación laboral.

— Lo que se viene —

Al cierre de esta edición, no fue posible leer ninguna comunicación oficial de Alianza Lima sobre Miguel Ángel Russo. Para hoy se esperan novedades en La Victoria.

Lo que también queda pendiente es saber quién se quedará a cargo del club en la dirección técnica, por lo menos hasta que culmine el Torneo Apertura. De momento, aparecen dos nombres de trabajadores del club: Jaime Duarte y Víctor Reyes. Los blanquiazules, en el corto plazo, tienen un compromiso este domingo ante la Universidad San Martín.

Menos de cuatro meses, una racha de diez partidos consecutivos sin ganar y lejos de competir tanto en el torneo local como en la Libertadores. De esta manera se culminó el matrimonio deportivo entre Miguel Ángel Russo y Alianza Lima. Pero no será tan rápida la separación. Es un divorcio incómodo en el que no se ha llegado a un mutuo acuerdo.

- Opinión desde Videna -

Oblitas habló de Russo

Para el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, el problema que tuvo Russo en Alianza Lima fue “no adaptarse rápidamente al fútbol peruano”

- Las frases de Russo -

El técnico argentino siempre se mostró disconforme

▻ “La FPF no nos ayudó. Después se quejan cuando los equipos peruanos quedan fuera de la libertadores”.

Antes del debut copero ante River Plate, el entrenador se quejaba del calendario de la Liga 1. El argentino culpó a la federación por tener menos días de descanso. Fue el primer roce entre el técnico y el ente organizador, pero no el último.

▻ “Nos faltarían tres o cuatro jugadores más. Para dos competencias tenemos un plantel reducido”.

Russo siempre criticó abiertamente la falta de recursos para jugar dos torneos a la par. En marzo, Alianza tuvo siete encuentros. A comparación de sus rivales en la Copa, los íntimos tenían una plantilla corta con 20 futbolistas. Inter, por ejemplo, contaba con 23.

▻ “Cometemos errores infantiles, torpezas futbolísticas. ellos mismos terminan perdiendo el puesto”.

Luego de sufrir un empate (2-2) sobre la hora ante Municipal cuando iba ganando 2-0, Miguel Ángel le achacó la responsabilidad del resultado a sus jugadores. No dijo nada que no fuera cierto; sin embargo, lo ideal es que la crítica sea interna.

▻ “El equipo estaba bien. Tampoco es buscar afuera lo que tenemos dentro. No tiene que ver con el sistema”.

Alianza perdió el clásico ante Universitario y cortó una racha de dos años sin derrotas. El técnico argentino no realizó ningún cambio en los 90 minutos dejando en claro, básicamente, que no tiene más de once jugadores. Un mensaje a la dirigencia por los refuerzos que no le trajeron.

▻ “En este equipo no tenemos jugadores como D'Alessandro, alguien que te cambie el partido”.

La derrota del último viernes rompió cualquier lazo entrenador-futbolista. El estratega prácticamente minimizó frente a cámaras la capacidad de sus propios jugadores comparándolos con un futbolista que milita en la liga brasileña y es ídolo en el cuadro de Porto Alegre.