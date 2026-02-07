Trauco y Zambrano fuera de Matute: ¿Cómo es el arreglo que ofreció Alianza y por qué el ‘Kaiser’ aún no acepta lo que sería el final de su carrera?

Pese a recientes rumores sobre que alguno de ellos retornaría, pudimos confirmar que la postura con el club sigue siendo la misma y es rotunda. Por su parte, el club íntimo también hizo oficial la salida de Miguel Trauco a través de un comunicado en redes sociales.

Pese a ser señalado por sus expulsiones, fue de los más regulares de Alianza Lima durante el 2025.

Días clave

El área legal y deportiva de Alianza Lima ya cuenta con la respectiva documentación y argumentos para llegar a la rescisión de mutuo acuerdo con Carlos Zambrano así como sucedió con Miguel Trauco. Según pudimos conocer, el lateral izquierdo y el club firmaron el documento que puso fin al vínculo entre la institución y el futbolista. Aunque no es preciso hablar de montos totales, el acuerdo no habría superado los 12 sueldos anuales.

Por otro lado, si bien más de uno se pregunta por qué no se aplica el despido por rompimiento de reglamento disciplinario en lugar de tener que llegar a un mutuo acuerdo, la realidad es que los derechos laborales de los futbolistas pueden dejar abierta la figura del despido intempestivo. De ser así, el club tendría que indemnizarlos y abrirse un proceso de demanda y contrademanda que resultaría perjudicial para todos los implicados.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza.

Al querer evitarse ese escenario, la salida más amigable entre las partes es el mutuo acuerdo. Pero no será gratuita. Para esto, el representante legal de Carlos Zambrano también consideraría pedir una cifra de dinero para poder firmar la desvinculación. Según pudimos conocer, este monto también será menor a la del año completo de salario, considerando que tanto Zambrano como Trauco ganaban más de 30 mil dólares mensuales.

Trauco ya en libertad y con su carta pase en mano, se conoce que evalúa opciones de otros clubes.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano llegaron a Montevideo para jugar con la selección. (Foto: GEC)

El futuro profesional

El último jueves, Carlos Zambrano sorprendió a sus seguidores haciendo una publicación después de dos semanas a través de su cuenta de Instagram. El defensor central compartió una historia en la que se le veía haciendo ejercicio sobre una trotadora en una casa playa y con un detalle especial: usaba el short de Alianza Lima.

Carlos Zambrano reparece entrenando tras ser separado de Alianza Lima y tras grave denuncia por presunto abuso sexual.

Es sabido que en las últimas horas se ha filtrado información de que, presuntamente, Zambrano volvería a las filas del primer equipo. Sin embargo, este rumor parte del entorno del jugador y ha sido rechazado categóricamente por el club a este diario.

En tanto a su futuro profesional, Zambrano todavía no ha definido dónde continuará su carrera, aunque seguramente ofertas no le falten. Tratándose de la recta final de su trayectoria, lo más seguro es que busque algún equipo en lugar de tener un retiro profesional anticipado y en este contexto.

Antes, Zambrano deberá arreglar su situación contractual. En Alianza Lima no le ofrecerán más allá de lo que tiene acordado la dirigencia. Sin embargo, la intención del zaguero y su entorno es recibir una mayor cantidad de dinero para firmar el mutuo acuerdo de la rescinsión de su contrato.

Las próximas horas serás claves en Matute para Zambrano.

