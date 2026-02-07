Trauco y Zambrano fuera de Matute: ¿Cómo es el arreglo que ofreció Alianza y por qué el ‘Kaiser’ aún no acepta lo que sería el final de su carrera?

Por Fernanda Huapaya

Ayer, viernes 6 de febrero, Sergio Peña fue presentado como nuevo jugador de Sakayaspor de la segunda división de Turquía y con eso se oficializó su total desvinculación de Alianza Lima. Tal como adelantó El Comercio una vez que explotó el escándalo de Uruguay, tanto Peña como Miguel Trauco y Carlos Zambrano no tenían ninguna chance de volver a conformar el primer equipo de Alianza Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

