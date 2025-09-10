Alianza Lima no es ajeno a los rumores que acercan a Néstor Gorosito a la selección peruana. En ese sentido, Franco Navarro, director deportivo del club, se pronunció respecto al futuro de ‘Pipo’ y aclaró cuál es la situación del DT.

“Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No hemos hablado de ese tema, pero dejémoslo en Alianza, por favor. No me generes estrés desde ahora, por favor. Estoy tranquilo”, expresó Navarro en RPP.

El director deportivo también reconoció que a ninguna persona se le puede quitar las alas para dirigir a una selección. “A nadie se le puede cortar las alas, cualquiera quiere dirigir una selección”, añadió.

'Pipo' Gorosito tiene el respaldo de la directiva de Alianza Lima. (@gec)

Gorosito ha sabido armar un equipo competitivo en Alianza Lima esta temporada, siendo protagonista en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Hoy, clasificado a cuartos de final de Copa Sudamericana, el hincha blanquiazul se ilusiona con ganar el torneo internacional.

“Lo dijimos clarito, nos ha sorprendido porque con esa personalidad que tiene, y lo dicen los propios jugadores, ha podido encontrar ese equilibrio y manejo que necesitaba el club. Además, los resultados hablan por sí solos”, comentó Navarro.

