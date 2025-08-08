Gorosito: ¿Cuánto respaldo tiene tras crisis de resultados en Liga 1, qué definirá su permanencia en Alianza y cuál es la postura del club?

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

‘Pipo’ en Alianza Lima

El entrenador argentino de 61 años llegó a Alianza Lima a fines del año pasado. A lo largo de la presente temporada, y gracias a los avances del cuadro ‘íntimo’ en torneo internacional, ha dirigido muchas más veces que el promedio de otro entrenador de la Liga 1: 36 encuentros en total.

Competencias PJ PG PE PP Torneo Apertura 18 11 4 3 Torneo Clausura 4 1 2 1 Fase previa de Libertadores 6 3 2 1 Fase de grupos de Libertadores 6 1 2 3 Copa Sudamericana 2 1 1 - TOTAL 36 17 11 8

El saldo es positivo para Néstor Gorosito, sobre todo considerando que a lo largo de ese recorrido tuvo hazañas como la de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera o a Gremio en Porto Alegre. Sin embargo, el punto débil de este Alianza Lima ha venido siendo el torneo local y a raíz de eso fue que se quedó a dos puntos de ganar el Torneo Apertura.

Si bien avanzar en la Copa Sudamericana es de suma importancia para Alianza Lima, el principal objetivo trazado a inicio de año fue el campeonato nacional y es en función a ello que se debería evaluar la continuidad o no de Néstor Gorosito, a menos que se logre llegar a instancias finales de la Copa Sudamericana que justifiquen su continuidad.

Coach Nestor Gorosito of Peru's Alianza Lima reacts during a Copa Sudamericana playoff soccer match against Brazil's Gremio at Arena do Gremio in Porto Alegre, Brazil, Wednesday, July 23, 2025. (AP Photo/Liamara Polli) / Liamara Polli

Sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que el respaldo de Franco Navarro al técnico argentino no está tan a prueba. Es decir, a día de hoy, el área deportiva considera que ‘Pipo’ ha venido haciendo un gran trabajo y debería continuar la próxima temporada incluso si no ganase el Torneo Clausura.

Esto, por supuesto, es una postura que podría variar de acuerdo a factores que solo se sabrán en el futuro: de qué forma culmina el torneo, si logró o no el título nacional, si mejoró el funcionamiento del equipo o hasta qué instancia internacional avanzó. Respecto a eso, a diferencia de las críticas de un sector de la hinchada, desde el área deportiva consideran que, pese a la pequeña crisis de resultados en el torneo local, la forma de juego del equipo es óptima, aunque tiene mucho por mejorar.

De otro lado, existen detractores que ya pusieron en la mira a ‘Pipo’ Gorosito alegando que el funcionamiento del equipo debería ser mejor teniendo a las individualidades con las que cuenta en el plantel y que para muchos es considerado el mejor conformado de la Liga 1. Otro de los puntos criticados es la poca eficacia de los replanteos del entrenador y el trabajo táctico. Por ejemplo, Alianza Lima tiene apenas dos goles de pelota parada.

Néstor Gorosito y Franco Navarro fueron sancionados en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Nuevo Gerente Deportivo en Alianza Lima?

Cabe recordar que Néstor Gorosito firmó un vínculo de una temporada con Alianza Lima. Es decir, su contrato vence en diciembre. Sin embargo, se conoce que se ha pactado que en setiembre se reunirán el club y el entrenador para hablar sobre su renovación.

A esas alturas, ya se conocerá si Alianza Lima sigue o no encaminado a ganar el Torneo Clausura o hasta qué instancia internacional avanzó. Para entonces, además, existe un detalle importante: el club ‘íntimo’ ya tendría un nuevo Gerente Deportivo.

Tras la salida de José Bellina del cargo a mitad de año, pudimos conocer que Alianza Lima no dejará el cargo sin nombre y piensa incorporar a otro dirigente. Todo hace indicar que será Franco Navarro Mandayo, hijo del actual Director Deportivo, y que hasta hace poco fue Gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol. La noticia se confirmará en los próximos días.

