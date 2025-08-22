Gorosito, el hacedor de milagros: diez razones contundentes para que Alianza le renueve

Las notas posibles para analizar a este gigantesco Alianza Lima en torneos internacionales este año -hoy entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025- son muchas. Podría ser un análisis de su columna vertebral (Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Fernando Gaibor y Paolo Guerrero/Hernán Barcos). También, por qué no, un perfil de los extremos goleadores Kevin Quevedo o Eryc Castillo, los héroes de la noche mágica en Quito. Otra posibilidad sería hacer foco en el liderazgo de Barcos y Paolo, los ‘padres’ del vestuario aliancista. Sin embargo, sería injusto -casi cruel- no resaltar a Néstor Gorosito, el padre de la bestia, el hacedor de los milagros blanquiazules, el guía de este momento de felicidad en La Victoria.

“El objetivo es salir campeón por este club, su escudo y con esta historia. Acá jugaron Cubillas y Cueto. No puedes pretender otra cosa”, manifestó tras el triunfo ante Universidad Católica en Ecuador. Alianza nunca había logrado una victoria en tierras ecuatorianas por torneos Conmebol. Con el ‘Pipo’ lo consiguió, por eso el motivo de su declaración.

Mientras esperan la decisión de la Conmebol al grave incidente entre hinchadas ocurrido en medio del partido entre Independiente y Universidad de Chile, en Argentina; en Alianza Lima disfrutan el momento futbolístico que viven a nivel internacional. Sea cual sea el resultado -tener como rival a alguno de los clubes o pasar directamente a la semifinal-, en Matute aplauden el camino recorrido hasta el momento.

En una reciente entrevista con este Diario, Franco Navarro Mandayo, flamante gerente deportivo blanquiazul, afirmó que la renovación de Gorosito no está supeditada a la consecución de un título, por más que ese sea el deseo que le quita el sueño al técnico. Semanas atrás, luego de eliminar a Gremio, su padre Franco Navarro, director deportivo, se deshizo en elogios. “Si fuera por mí, mañana mismo firmamos la renovación y no esperamos a septiembre. Realmente no hay ninguna razón para que no continúe”.

Si algo está claro en las oficinas de Matute -y hoy en el hincha, seguramente- es que Gorosito debe continuar al mando del equipo. Y aquí, en esta nota, desciframos diez razones contundentes para hacer justicia y analizar el por qué Alianza Lima -como dice Navarro- debe renovarle el contrato al DT lo más pronto posible.

1. Hazañas

Cuando empezó la temporada y se conoció el camino que iba a seguir Alianza Lima en la Copa Libertadores arrancando desde la primera fase, el club nunca había pasado una eliminatoria (o ‘mata-mata’) en su historia en la Copa. Con él, ganaron tres: Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile.

Dentro de su primer milagro destacó la gran hazaña: sacar de la Libertadores a Boca, el club que ganó seis veces el torneo, en la mítica Bombonera. Pero no fue lo único. En fase de grupos, le empató a Sao Paulo tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo y con cuatro suplentes, entre ellos un juvenil (Jhoao Velasquez de 19 años).

Por si fuera poco, hace unas semanas se sacó de encima en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana a Gremio en Brasil. Un triunfo histórico que sirvió para que los blanquiazules se metan a los octavos de final del torneo, fase en la que eliminaron a Universidad Católica luego de ganar 2-1 Ecuador, una plaza donde los íntimos no habían logrado victoria alguna en toda su historia por torneos Conmebol.

El festejo de Alianza Lima tras eliminar a Boca Juniors en la Bombonera. / JUAN MABROMATA

2. Récords

Solo cuatro clubes de 54 que lo intentaron lograron llegar a zona de grupos de la Copa Libertadores cuando iniciaron en la primera fase, según estadística actualizada hasta la edición de este torneo. Alianza Lima, gracias a Gorosito, es parte de este selecto grupo.

El récord le permitió al club victoriano disputar los seis partidos del grupo D, una fase que era temible hasta este año. Pero con el argentino en el banco de suplentes, Alianza cortó la mala racha de 13 años (21 partidos) sin ganar como locales (3-2 a Talleres de Córdoba).

En total, el conjunto blanquiazul suma siete victorias en torneos Conmebol (cuatro por Libertadores y tres por Sudamericana) en una sola temporada, algo jamás visto en la historia del club. Y más triunfos que en los últimos 13 años en los que ganaron solo dos veces. Además, acumula cinco eliminatorias superadas, algo que ningún otro equipo peruano consiguió.

Piero Cari fue figura de Alianza Lima en Sao Paulo por Copa Libertadores. (@piero_cari10)

3. Presencia internacional

Con la siguiente fase, Alianza Lima acumulará 18 partidos a nivel internacional este año. Los mismos que jugó, por ejemplo, en el Torneo Apertura. Esto, sin duda, genera una grata repercusión afuera, poniendo el nombre del club -y del fútbol peruano- entre lo más alto del fútbol sudamericano.

La presencia internacional no solo mejora la imagen institucional, también abre puertas a fichajes que antes era imposible de imaginar. Un ejemplo claro es la llegada de Pedro Aquino, volante peruano de 30 años, hincha acérrimo de Sporting Cristal, pero que aceptó la propuesta aliancista por lo que juega en la temporada.

4. Ingresos millonarios

Con el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana —que no ocurría desde la edición del 2002, cuando cayeron en cuartos ante Nacional de Uruguay—, Alianza continúa incrementando sus ingresos gracias a los premios de la Conmebol.

El cuadro victoriano ya sumaba US $5′930.000, producto de su clasificación a octavos de la Sudamericana y todo lo recaudado en Copa Libertadores desde la fase 1.

Ahora, el cuadro de Gorosito accedió a un premio de US$700.000 más por llegar a cuartos de final. Con esto ya suma un total de US$6’630.000. En promedio, desde que inició su participación internacional en febrero de este año, el club íntimo ha ingresado cerca de un millón de dólares al mes por concepto de premios de la Conmebol.

Encuentro Torneo Dinero recaudado Llave ante Nacional de Paraguay Copa Libertadores 400 mil dólares Llave ante Boca Juniors Copa Libertadores 500 mil dólares Llave ante Deportes Iquique Copa Libertadores 600 mil dólares Premio por clasificación Copa Libertadores 3 millones de dólares Victoria ante Talleres Copa Libertadores 330 mil dólares Premio por clasificar a Copa Sudamericana Copa Sudamericana 500 mil dólares Premio por eliminar a Gremio de Brasil y avanzar a octavos de final Copa Sudamericana 600 mil dólares Clasificar a cuartos de final ante la U. Católica Copa Sudamericana 700 mil dólares Total 5.6 millones de dólares

5. Potenciar individualidades

“Tiene unas condiciones impresionantes. Parece uno de esos wines brasileños que te bailaban antes: fuerte, rápido, las dos piernas, gambetean para dentro, para fuera, marcan las diagonales. Si hubiésemos jugado juntos, hacia 800 goles”, elogió Gorosito a Kevin Quevedo, el extremo al que logró sacarle lo mejor: lleva ocho goles y cinco asistencias. Es, de lejos, su mejor año hacía mucho tiempo, tanto que fue convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana.

El caso de Quevedo es el de varios. Gorosito ha sabido potenciar a sus jugadores. Otro ejemplo es el de Erick Noriega, quien con el técnico empezó a jugar de volante y rindió tanto que fue vendido a Gremio de Porto Alegre por casi dos millones de dólares.

6. Manejo de vestuario

Con cuarenta años dedicados al fútbol (primero como jugador y ahora como técnico), campeón de América y del mundo con River Plate, uno de los clubes más importantes y complicados de esta región; Néstor Gorosito sabe cómo se debe mover alguien que está en el medio. Sabe, entonces, cómo manejar vestuarios difícil, como el de Alianza, porque lo vivió.

El gran acierto del argentino es que supo sostener y manejar los tiempos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Ambos de 41 años, referentes y líderes, pero peleando el mismo puesto. Gorosito empezó con el Pirata como titular en la Libertadores, luego, cuando notó que el peruano estaba mejor, no dudó en ponerlo por encima. Y así. No existe, hasta el momento, alguna crítica de los jugadores a su manejo grupal. Todo queda dentro, como debe manejarse siempre.

7. La simpleza del fútbol

Después de sufrir con los inventos tácticos de entrenadores como Mauricio Larriera, Alejandro Restrepo o Mariano Soso; en Matute aplauden la simpleza de Gorosito. Con un 4-3-3 marcado, que puede pasar a ser 4-4-2, el Pipo pone a sus jugadores donde mejor se siente. El lateral es lateral. El extremo es extremo. Con Soso, por ejemplo, Quevedo sufrió cuando le tocó ser carrilero. No sentía la posición y sus pobres actuaciones así lo mostraban.

“El fútbol es más simple de lo que nos quieren hacer creer”, manifestó hace seis años. En un fútbol actual de métricas, estadísticas y demás números, Gorosito se apoya siempre en la simpleza del juego.

8. Refuerzos indicados

No pidió a todos, eso está claro. En Alianza Lima hay, también, un gran trabajo del área deportiva. Este año, los íntimos ficharon al portero boliviano Guillermo Viscarra, el defensa Guillermo Enrique, los volantes Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini y Alan Cantero, y el extremo ecuatoriano Eryc Castillo. De ellos, solo Ceppelini fue el único que no pudo sostener su nivel a lo largo de los meses. Empezó muy bien, luego tuvo un bajón que le hizo perder el puesto. Cantero, por su parte, se vio relegado por constantes lesiones.

A ellos se les suma los refuerzos en este segundo mercado de pases del año, en el que llegaron Sergio Peña, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Alessandro Burlamaqui y ahora Pedro Aquino. Peña es figura del equipo, mientras que los otros han sabido destacar cuando les tocó entrar.

Pedro Aquino es el nuevo vlante del cuadro victoriano (Foto: @clubALoficial)

9. Discurso

Gorosito, sabio como pocos, manejó el discurso aliancista de la mejor manera. Desde el “es puro biri biri” sobre la Bombonera en la previa del duelo clave ante Boca hasta sus constantes mensajes de que Alianza Lima está en condiciones de pelearle a cualquiera porque es “un equipo grande”.

Así como salió en casi todos los medios argentinos para llevarse la presión antes de eliminar a Boca, también lo hace en el medio local. Es su estrategia para mitigar la presión en sus jugadores y que ellos solo se concentren en jugar.

10. Relación con la hinchada

Después de lo que viene haciendo Alianza a nivel internacional, el hincha tiene claro que Néstor Gorosito debe continuar. Su relación con la hinchada ha ido mejorando al punto que en Matute se canta “Olé Olé Olé Olé… Pipo, Pipo”. El técnico ha puesto al club en lo más alto y eso se valora en las tribunas.

******

