No había pasado ni una hora desde que Alianza Lima eliminó a Nacional de Paraguay por la Fase 1 de la Libertadores y Néstor Gorosito ya jugaba su partido aparte ante Boca Juniors. Nacido en las entrañas de River Plate, forjado como ídolo en San Lorenzo -los dos clásicos rivales de Boca- y conocedor como pocos del fútbol argentino, ‘Pipo’ dio cátedra de cómo afrontar un partido ante un multicampeón como el cuadro xeneize: sin miedo. Y en sus palabras se empezó a sembrar la clasificación histórica a la Fase 3 de Alianza Lima en la mismísima Bombonera. El estadio que para muchos tiembla/late, es el patio de Gorosito.

“Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar”, fue lo primero que dijo para referirse al cruce con Boca, el club que vale siete veces más que Alianza, según la web especializada Transfermarkt. Y ahí empezó su partido aparte, su clásico. “Alianza Lima es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once”, prosiguió quitando de encima ese estigma que persigue a los equipos peruanos cuando salen a disputar los torneos internacionales y hace mirar desde abajo a los rivales. Contra Boca, por Gorosito, no fue así.

Alianza Lima eliminó a Boca Junior en La Bombonera (Crédito: Alianza Lima).

Alianza le miró a los ojos a Boca. Sí, un gigante con un presente tan irregular que Aldosivi, el peor equipo de la liga argentina, lo hizo temblar; pero un gigante al fin y al cabo. Y los íntimos ganaron 1-0 en la ida con gol de Pablo Ceppelini, un encuentro en el que pudo acabar con una ventaja más abultada. Ese día en Matute, Pipo se mostró diferente: dejó atrás su serenidad para vivir al límite el encuentro.

Alianza ganó y lo primero que dijo Gorosito en conferencia de prensa, ante la pregunta de El Comercio, fue un dardo al arbitraje. “Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho. Hoy todas las divididas, al minuto amarilla para Erick, ‘foul’ a Barcos en la mitad de la cancha, nada, a los tres o cuatro minutos, amarilla a Trauco, amarilla a Barcos después de que le hicieron ‘foul’, me da mucho miedo allá, mucho miedo”, declaró. Sesenta y tres años en sus espaldas, 40 de ellos por los caminos del fútbol argentino, ‘Pipo’ supo cómo jugar cada vez que tenía un micro al frente, incluso después de dejar fuera a Boca. “Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado. Cinco metros. Nos cobró un offside en un contragolpe cinco metros habilitado”, dijo.

El festejo de Néstor Gorosito tras eliminar a Boca de la Libertadores:

Gorosito contra la Bombonera, la mejor estrategia

“Y sí, Pipo, fue puro ‘biri biri’”, tuiteó Alianza Lima adjuntando un video de Néstor Gorosito bailando en el vestuario visitante donde el plantel íntimo celebraba la histórica noche. La publicación refiere a una de las últimas declaraciones del técnico minimizando la mítica Bombonera. “Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Gritan más como ayer gritaron en nuestra cancha”, declaró en la previa. “No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”, añadió.

Con sus palabras, Gorosito no solo logró llevarse toda la presión, sino que toda Argentina hable de él y ponga en tela de juicio la leyenda de la Bombonera. El famoso programa argentino “Paso a Paso” de TyC Sports se atrevió a entrevistar a jugadores de Aldosivi, el rival de Boca el último fin de semana por la liga argentina, para preguntarles justamente sobre las declaraciones del Pipo. ¿'Biri biri’ o realidad?, cuestionaban a los jugadores tras el partido en el estadio bonaerense. Y los ídolos xeneizes también se centraban en el técnico aliancista, en sus palabras, en el orgullo herido de escuchar que alguien minimizaba su casa.

Néstor Gorosito y el día que salió tapándose la nariz de la Bombonera.

“Yo me crié en River”, han sido las palabras del entrenador cada vez que le preguntaban por qué sentía así su rivalidad con Boca. En una encuesta de este Diario a periodistas argentinos que cubren al ‘Xeneize’ sobre Gorosito, todos coincidieron en los siguiente: es un técnico “anti-Boca” y “Nadie lo quiere en La Boca”. Más claro imposible.

“Sé que esto es muy bueno para el fútbol peruano, pero porque tenemos muy buenos jugadores. Tenemos un buen grupo de jugadores que juegan bien a la pelota, se está creando un grupo dentro y fuera de la cancha muy bueno. Estoy contento por ellos”, señaló el estratega. Sabe perfectamente que la noche del 25 de febrero de 2025, en la Bombonera, Alianza cambió su historia y -¿quién sabe?- la del fútbol peruano. A partir de ahora, a los clubes nacionales los verán de manera distinta afuera. Y los clubes saldrán con otro semblante, otra mentalidad. Sí se puede derrotar a los gigantes de Sudamérica, el Alianza de Gorosito lo hizo.

El camino de Alianza en la Copa Ida Vuelta Fase 1 1-1 Nacional 3-1 Nacional Fase 2 1-0 Boca Juniors 2-1 Boca Juniors (5-4 en penales) Fase 3 vs. Iquique | Chile vs. Iquique | Perú