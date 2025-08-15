José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

Gorosito, el rompe maldiciones elogiado en Sudamérica: un récord de 47 años y por qué ya es historia en Alianza cómo Hohberg y Pinto
Del desdén al respeto que hoy genera Alianza Lima a nivel internacional hay una distancia que puede medirse en años luz. Que el cuadro blanquiazul haya recorrido ese trecho en tiempo récord es responsabilidad y mérito absoluto de un solo nombre y apellido, o lo que es lo mismo, un dictador de la épica: Néstor Gorosito. Un argentino bonachón y melenudo, que aunque con look de técnico noventero y vocabulario construido para titulares de los años dos mil, ha sabido muy a su estilo- guiar al cuadro blanquiazul hacia donde pocos lo creían posible: más cerca del éxito internacional.

