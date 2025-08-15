Gorosito, el rompe maldiciones elogiado en Sudamérica: un récord de 47 años y por qué ya es historia en Alianza cómo Hohberg y Pinto

La apuesta de Gorosito

La noche de este miércoles fueron casi 30 mil aficionados los que presenciaron 15 minutos colosales de Alianza Lima para un 2-0 sólido sobre la Universidad Católica de Ecuador, rival que hasta el 0-0 se presentaba como un oponente muscularmente más eficiente y difícil de acogotar en los últimos metros del campo.

Gorosito, obligado a ingresar a Hernán Barcos frente a la lesión inesperada de Paolo Guerrero apenas a los 36 minutos, firmó su estilo agresivo y también cuestionable con la aparición de Burlamaqui como titular. Alessandro, de 23 años, se convertiría en una figura clave en el mediocampo ante el retroceso de Noriega como central en reemplazo de la baja de Carlos Zambrano.

El gol invisible de Alianza se forjó en la pizarra de Gorosito. Burlamaqui fue figura en el primer tiempo por su buen panorama para el primer pase, su voracidad para comerse la cancha (lectura de juego) y su buen sentido para construir juego junto a Peña y Gaibor (desdoblar para ir al ataque).

La segunda decisión vino en el replanteo para la segunda etapa, cuando Pipo decide sacar a Burlamaqui -arriesgando la posición y el control de la pelota- para incluir a un Alan Cantero que, a diferencia de Gaibor y Peña, se convertía en una pieza de mayor agresividad y profundidad en ataque.

Gorosito ubica a Cantero como segunda punta para acompañar a Barcos. Con eso Alianza Lima gana mayor presencia en ataque y el resultado queda en evidencia a los 76 minutos de juego: un cambio de juego notable de Noriega para Barcos que pivotea suave y finito para Cantero, que en medio de dos defensores que apenas marcan con la mirada, mete el frentazo bien direccionado para vencer al portero Lara y poner el 1-0 cuando más lo necesitaba Alianza.

Responsabilidad de Gorosito también es cuidar a sus figuras. Lo hizo con Viscarra cuando falló y el respaldo fue retribuido. Ante Universidad Católica el arquero boliviano fue figura. Tuvo dos atajadas al límite que salvaron el cero. Mejor aún, el segundo gol de Alianza Lima empieza de un saque largo de Viscarra que termina en los pies de Cantero. Toda del #1.

Rompe maldiciones y tumba gigantes

Con Gorosito este 2025 Alianza Lima ha celebrado más que en los últimos 15 años a nivel internacional. En meses acabó con el mote del “peor de Sudamérica” que arrastraba el cuadro íntimo por los últimos años de derrotas y de penosas campañas en Libertadores.

Primero fue eliminando a Nacional de Paraguay en la primera fase de la Libertadores, pero sería ante Boca Juniors que la reputación íntima cambiaría: triunfo histórico en Lima y clasificación en definición por penales en La Bombonera con un Viscarra monumental.

En fase 3 le tocó eliminar a Deportes Iquique con victoria de visita, para clasificar a la fase de grupos. Ya en grupos, un 2-2 en Sao Paulo y otro 2-2 en Asunción ante Libertad, además de un triunfo 3-2 en Matute sobre Talleres le dieron el pase a los play offs de la Sudamericana. Ahí llegó otra épica: ante el poderoso Gremio de Brasil. Primero con un 1-1 de visita y luego con un triunfazo de 2-0 en Matute.

En la historia de Alianza

Gorosito ha sumado 6 triunfos en 15 partidos internacionales este 2025 entre Libertadores y Sudamericana. La marca no es menor. Debieron pasar 47 años para que el cuadro blanquiazul logre 6 triunfos en un año a nivel internacional. La última vez había sido durante la Copa Libertadores 1978 bajo la dirección del uruguayo Juan Eduardo Hohberg.

HISTÓRICO. ALIANZA LIMA ha igualado su mayor racha de triunfos internacionales en un año.



🥇 1978: 6 triunfos en 10 duelos

🥇 2025: 6 triunfos en 15 duelos

🥈 1999: 5 triunfos en 8 duelos pic.twitter.com/8XJRNc651k — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) August 14, 2025

En esa Copa 1978 ganó cinco de seis partidos en fase de grupos ante Sporting Cristal, The Strongest y Oriente Petrolero. El sexto triunfo lo lograría en semifinales ante Cerro Porteño.

La última vez que un técnico estuvo cerca de igualar la marca de Hohberg fue en 1999 bajo la dirección de Jorge Luis Pinto. El técnico colombiano logró 5 victorias en la Copa Merconorte 1999. Fueron triunfos ante Barcelona de Ecuador, Millonarios de Colombia y The Strongest de Bolivia.

