Néstor Gorosito es el hombre; sin embargo, lo polémico es que desde marzo no dirige tras su salida abrupta de Tigre en marzo pasado del presente año, debido a malos resultados. Disputó en el banquillo de Tigre 11 partidos y solo acumuló un triunfo, dos empates y ocho derrotas, lo que provocó su despido. Ahora, el elenco blanquiazul le estaría dando una nueva oportunidad de volver a dirigir.

Por eso, El Comercio conversó con destacados personajes argentinos para que analicen su manera de trabajar.

1. ¿Cómo trabaja Néstor Gorosito? ¿Qué idea de juego tiene?

2. ¿Cuáles son sus referencias?

3. ¿Tiene la capacidad de dirigir a un grande como Alianza Lima?

Diego Mendoza - Radio Belgrano AM 650

1. Con respecto a cómo trabaja, siempre busca que sus equipos sean ofensivos, ya que es su idea de juego. Siempre piensa en el ataque. Jorge Borrelli es su ayudante de campo. Ambos fueron campeones de América en 1993 con Argentina.

2. En cuanto a sus últimas referencias, no son tan positivas. Descendió con Colón de Santa Fe el año pasado, antes había estado en Gimnasia y Esgrima de la Plata haciendo una aceptable campaña. Sus laureles como entrenador fueron que salió campeón con Tigre en el 2019 de la Superliga y en 2020, ganó el Torneo Clausura con Olimpia. También fue subcampeón con Tigre de la Copa Sudamericana tras perder la final con São Paulo de Brasil. Descendió dos veces y creo que su estilo no lo cambia y por ahí tiene muy buenos resultados y muy malos a la vez.

3. Por experiencia creería que sí. Aquí solo dirigió a un grande como River Plate en 2009 y no le fue muy bien.

Germán Testa - Radio Provincia de Buenos Aires

1. Generalmente, es bastante pragmático y se adapta al material que tiene.

2. Tiene una idea de juego de 4-4-2 o 4-2-3-1, depende del material que cuente en el plantel.

3. Sí puede dirigir tranquilamente a un grande como Alianza Lima, imagínate que dirigió a River, San Lorenzo, Gimnasia, quizás con Colón no le fue tan bien, pero cuenta con experiencia para asumir el reto.

El técnico Gorosito: "Alianza tiene que salir campeón sí o sí" Pipo Gorosito ofreció una breve entrevista a ESPN en Argentina y aseguró que hoy podría estar firmando su contrato con Alianza Lima para viajar el domingo. Sobre los objetivos con el cuadro íntimo, Pipo apunta a lo que exige un club como Alianza. "Es un equipo grande, nos interesó por eso. Afuera nos ha ido bien y esperemos poder ir a Perú y que nos vaya bien. Es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", aseguró.

Ale Ferrer - Ex directivo de Gimnasia

1. Yo no estuve como dirigente en el tiempo que Néstor Gorosito dirigió a Gimnasia, pero al club le fue bien. Es un técnico con experiencia , porque es un entrenador que ya ha dirigido varios equipos. Hubo algún equipo que no tuvo buenos resultados, pero salió campeón con Tigres.

2. Tiene una idea de juego de presión alta, juega siempre en campo del rival y busca que sus equipos sean ofensivos.

3. Yo creería que si le iría bien en dirigir a un grande como Alianza Lima, por la misma experiencia que tiene en el puesto.

Nicolás Berardo - Diario Deportivo Olé

1. Gorosito es un entrenador de la vieja escuela. Aunque no prescinde de las herramientas modernas, su mentalidad está en promover la creatividad y la estética del juego a partir de la innovación de los futbolistas con los que cuenta a disposición. Eso ha demostrado especialmente en Tigre, donde logró ganar una Copa de la Superliga ya estando descendido por malas campañas previas del equipo. Reniega de lo que en la jerga argentina se describe como “violinistas”. Es decir, aquellos técnicos que utilizan un lenguaje mucho más complejo para referirse a situaciones simples del juego. Ahora bien: eso no significa que, al momento de tener que recurrir al análisis por video para revisar alguna situación puntual, no lo haga. Por caso, alguna vez dijo que no iba a estar filmando con drones un entrenamiento. Eso quizás lo pinta como es en ese aspecto. A nivel juego su idiosincrasia esta prácticamente ligada a su estética personal como futbolista: exquisito enganche de corte ochentoso, de esos números 10 que ya no existen -Riquelme, Bochini, Aimar, D’Alessandro, Alonso- la presencia de los equipos de Gorosito apunta a darle circulación a la pelota, a encontrar caminos al arco rival con facilidad de pase y simpleza de potrero, aunque con el rigor de Primera división.

2. Ha tenido una carrera con contrastes. Logró un subcampeonato con San Lorenzo, el club del cual es ídolo, aunque luego tuvo sus altibajos. Llegando a descender en España con el Xerez aunque con una empatía total con una afición que le respeta. En la Argentina llegó a dirigir a River, aunque nada tiene que ver aquel equipo de 2009 con lo que se ve en los últimos años: fue en plena pendiente de resultados que terminaría con la pérdida de la categoría en plena crisis interna.

Luego, en Argentinos Juniors logró un muy buen performance y lo repitió en Tigre, donde logró la Copa de la Superliga con el equipo incluso descendido a la segunda categoría. Ante esa situación, decidió seguir en el cargo para dirigir en la entonces B Nacional.

3. Sin duda. Por su temperamento, su liderazgo ‘jugadorista’ —arropa a los futbolistas, los apoya, los contiene, los escucha y hasta los explota mejor— tiene la capacidad para hacerse cargo de las riendas de Alianza Lima.