Erick Noriega está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre. El volante -que también cumple las funciones de central- dejaría Alianza Lima tras dos años en el club. En ese sentido, en la previa del choque ante ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1, Néstor Gorosito se refirió a dicho fichaje.

El técnico fue consultado por la inminente salida del jugador que es pieza fundamental en su equipo. Sin embargo, no quiso dar detalles. “Hablo de fútbol nada más”, respondió tajante ante la pregunta de la periodista Analucía Rodríguez de “L1 Max”, quien intentó volver a consultar sobre el ‘Samurai’, pero recibió otra respuesta similar. “Hablo de fútbol, todo lo que se refiere al equipo, los que entran, los que quedan fuera”.

Por otro lado, el ‘Pipo’ se mostró incómodo ante la pregunta sobre la tabla de posiciones del Torneo Clausura. “Van cuatro o cinco partidos. La ansiedad de ustedes (periodistas) genera ansiedad en los demás, en nosotros no” , añadió.

Gorosito: "¿Noriega? Solo hablo de fútbol, prefiero no decir nada porque luego dicen que yo dije... y mejor solo hablo de fútbol"#AlianzaLima vs #ADT



Por último, Gorosito indicó que su equipo “está bien, con mucho entusiasmo, tratando de mejorar en el torneo local. El otro día ganamos. Y con muchas expectativas de hacer un buen partido”.

Cabe recordar que Alianza Lima, antes del duelo ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, se ubicaba en el quinto lugar con ocho puntos en cinco partidos, la mitad de unidades sacadas por el líder Sporting Cristal.

