Tras la importante victoria de Alianza Lima por 3-0 sobre el UTC, Néstor “Pipo” Gorosito aprovechó para abordar un tema que todavía genera expectativa en la interna del club: la renovación de Hernán Barcos. El entrenador aseguró que ya le ha comunicado su posición a Franco Navarro y Franquito, aunque se reservó los detalles: “No la puedo revelar por respeto a otros jugadores que también están en la misma posición”, explicó.

Gorosito reconoció que Barcos es un jugador emblemático para el cuadro blanquiazul, destacando su trayectoria y el peso simbólico que tiene dentro del club. Sin embargo, aclaró que su mirada no se limita al valor individual: “Lo más importante es el grupo”, señaló, dejando claro que las decisiones contractuales también deben responder a una visión colectiva y de equipo.

Además, el técnico fue enfático al subrayar que la continuidad de Barcos no depende únicamente de sus deseos como entrenador. “Tanto Franco como ‘Franquito’ y Fernando Cabada deben evaluar qué es lo mejor para la institución”, afirmó. Según Gorosito, la directiva aliancista está trabajando activamente para definir la situación, valorando tanto el legado de los delanteros veteranos como las necesidades deportivas de cara a la próxima temporada.

Finalmente, Pipo dejó claro que para él no basta con lo que se ha logrado en el pasado: “El fútbol es actualidad permanente, no se puede jugar con lo hecho, sino con lo que hay que hacer de forma permanente”, dijo. Con esas palabras, el DT envía un mensaje claro: la renovación de Barcos se evaluará con base en lo que puede aportar de cara al futuro, no solo por lo que ya ha representado para Alianza Lima.