Fue empate 1-1 ante Colo Colo en Matute, un resultado que deja no solo al borde de la eliminación de la Libertadores, sino que también puede dejar sin siquiera Sudamericana a los íntimos. Es el costo de no saber ganar de local: empate ante Fluminense, Cerro y Colo Colo. Se pudo ganar cada uno de esos partidos, pero Alianza no tuvo el peso ofensivo para decretarlo y tuvo fallas defensivas para quedarse sin nada.

Y duele más porque el partido de ayer pintaba para romper la mala racha sin poder ganar de local, que con la de anoche llegó a 21 partidos. Pero la jerarquía de un Arturo Vidal puso el empate que dejó sin fiesta a Matute.

Más partidos sin ganar CONSECUTIVOS de local en TODA la historia de la Copa @Libertadores:



[21] Alianza Lima 🇵🇪 (2012-?)

[16] Sport Boys 🇵🇪 (1967-?)

[12] Deportivo Táchira 🇻🇪 (1980-1985)

[10] Defensor 🇺🇾 (1977-1990)

[10] Marítimo 🇻🇪 (1988-1992)

[10] Peñarol 🇺🇾 (1989-1996) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 16, 2024

—Sufrimiento—

Lo ganaba Alianza con un regalito de Esteban Pavez, quien en su intento de despejar un balón colocó el balón en la cabeza de Barcos para el primero sobre el final del primer tiempo.

Ya antes le habían anulado un tanto al ‘Pirata’ por un claro offside. Pero fue el segundo tanto anulado el que dejó más dudas. Milímetros que inhabilitaron a Zanelatto en una jugada que terminó en tanto de Barcos. Y volvió a la mente del hincha cuando el VAR también anuló un tanto ante Libertad en la Copa del año pasado. De pronto la suerte dejó de estar del lado blanquiazul y jugó en su contra.

Parecía que solo era cuestión de que el balón entre al arco rival. Más cuando el cuadro chileno se quedó con diez hombres a los 65 minutos por expulsión de su atacante Damián Pizarro. Pero Alianza no supo como aprovechar los espacios y por el contrario, en un ataque aislado sufrió el empate de Arturo Vidal con un soberbio cabezazo.

Y Alianza no le alcanza ni para la épica, porque Colo Colo se quedó con nueve hombres (Vidal vio la roja) para los últimos cuatro minutos de juego. La desesperación colmó Matute y la paridad no se rompió.

Esta tarde ante Botafogo La 'U' busca ser segundo en su grupo Con orgullo, Universitario anunció la venta de más de 55.000 entradas. Así, junto a su hinchada en un horario inusual (5 p.m.), los cremas reciben a Botafogo en un partido que puede decidir su suerte en esta Copa Libertadores. Con la inclusión de José Rivera en la convocatoria -esperaría su turno en el banco de suplentes-, la ‘U’ apela a su fortaleza en casa para superar a los brasileños y así pasar a ser segundos en el Grupo D. Además de confiar en el gran momento de Andy Polo para generar peligro en ataque. Junior es líder con 9 puntos, el ‘Fogao’ suma 6 y los cremas 5. El ganador de esta tarde pasará a ser escolta del líder y dependerá de sí mismo para clasificar a octavos y los de Ate saben que no pueden desperdiciar esa oportunidad. De local los cremas no pierden desde el duelo ante Corinthians en la Sudamericana del año pasado (julio) y desde ahí han sumado 19 encuentros sin caer. Incluso este año apenas han cedido un gol en la Liga 1en siete partidos, aunque en la Copa han recibido un tanto en cada partido (LDU y Junior). El técnico Bustos repetiría el once que viene de ganarle a Cristal, con Calcaterra en el mediocampo. Aunque Murrugarra podría ingresar de último momento para tener mayor marca en el mediocampo. Con garra, los cremas esperan superar la exigencia física que conlleva disputar dos torneos a la vez y peleando ambos frentes.

—Matemáticas—

Con solo cuatro puntos, Alianza solo tiene chances remotas de clasificar a octavos: que Fluminense le gane hoy a Cerro Porteño. Y que en la última, los íntimos ganen al ‘Flu’ en Brasil, algo que nunca ha conseguido en su historia, y que chilenos y paraguayos empaten entre ellos.

Si hoy (5 p.m.), Cerro gana al Fluminense, todo habrá acabado para Alianza en la Libertadores y le tocará cruzar los dedos para pensar en Sudamericana: al menos empatar en Brasil en la última jornada y que haya un ganador entre el choque entre Colo Colo y Cerro en el cierre. Las odiosas matemáticas.

