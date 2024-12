“Es un técnico muy experimentado, después de que sea para el club o no sea para Alianza Lima, eso queda criterio de la dirigencia y de sus negocios (sic)”, fueron las primeras palabras de Tagliani a El Comercio.

Luego, el exdelantero de Alianza Lima levantó todavía más su voz de protesta y arremetió contra la dirigencia blanquiazul por la designación de Gorosito como su nuevo entrenador. “Ya cometieron un error con el otro técnico que contrataron (Díaz) y luego se arrepintieron quedando pendiente pagar una cantidad fuerte de dinero. Alianza Lima hoy no está para eso. Yo creo que ‘Pipo’ Gorosito no es un técnico para Alianza Lima hoy, porque, aparte, no está identificado con un club, como decir, identificado con Boca Juniors; sin embargo, es hincha de River Plate, entonces, es gallina. Yo siendo dirigente de Alianza Lima, no lo llevaría”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que le gustaría en un mediano plazo trabajar en Alianza Lima; sin embargo, hasta el momento no se han comunicado con él. “A mí me gustaría que me den el cargo de gerente que se lo dieron a Bruno Marioni y mira los desastres que hizo. La burrada de contratar a un técnico y a los tres días echarlo y hacerle pagar plata a Alianza Lima”, afirmó.

Nicolás Tagliani, 49 años, muy querido por el Comando Sur, está retirado del fútbol profesional, y reside en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. En la actualidad se desempeña como representante de jugadores de futbol.

Finalmente, el exdelantero va para adelante con su propuesta y considera que haría mucho bien a la institución. “La verdad es que en ese aspecto me veo muy capacitado para el puesto y más con lo que quiero a Alianza Lima. Nunca haría algo en contra del club y me asesoraría con gente que quiera a la institución de verdad. Mientras Alianza no ponga a gente que quiera al club y haga las cosas en bienestar de la institución, no mejorará nada. Hoy está en crisis por incompetencia”, sentenció.

Palabra de Loco.

