“No es nada personal”: la historia detrás de la lapidaria frase de Guede a Peña que estremeció al aliancismo y cómo replicó en el vestuario

Por su parte, Pablo Guede confirmó el último viernes a la prensa que no se trató de un enojo enfocado en el futbolista, sino que es su manera de reprender o de dar indicaciones haciéndoles ver en qué podrían estar fallando. ”No es nada personal”, remarcó el entrenador argentino. Sin duda, estas exigencias hacia Sergio Peña también se pueden explicar desde lo futbolístico y dejan entrever una personalidad y estilo de juego determinados del nuevo DT victoriano.

Peña en el 11

Para tratar de descifrar qué le exigía Pablo Guede a Sergio Peña habría que repasar en qué posición lo ha utilizado y rodeado de quiénes en el mediocampo. Tanto ante Independiente como ante Unión de Santa Fe lo ha colocado como volante interior en el primer tiempo de ambos encuentros.

De hecho, contra Independiente fue uno de los puntos más altos de Alianza Lima y estuvo rodeado de Fernando Gaibor (salió al minuto 14 y entró Jesús Castillo) y Pedro Aquino. En aquel encuentro, Peña fue de el jugador que más insistió en ofensiva y el único que tuvo chispazos de elaboración.

Ya para el duelo ante Unión de Santa Fe, el volante nacional fue utilizado también como volante interior con Gianfranco Chávez como ancla detrás de él y, a su lado, Piero Cari. En ese encuentro, a diferencia del anterior, jugaba unos metros más alejado del centro y tirado hacia la izquierda. De hecho, fue desde ese lado que cometió el blooper frente al arco de Alejandro Duarte.

Cabe recordar que, tácticamente, Pablo Guede no estila a jugar con un ’10’ neto ni busca eso de Sergio Peña. Tampoco quiere que el volante nacional juegue con toda la cancha hacia adelante para repartir, sino que se vincule directamente con el ataque.

Sin embargo, desde el lado de Sergio Peña, en el último tiempo, ha venido jugando varios metros alejados del arco rival y casi al lado del volante central. De hecho, en la temporada pasada, incluso el partido en el que Sergio Peña tuvo la puntuación más alta desde su llegada Alianza Lima según el portal Sofascore fue ante Alianza Universidad y su mapa de calor revela que la mitad del campo era su zona de elaboración. Esto puede responder la necesidad de Pablo Guede de solicitarle explícitamente que fuera hacia adelante y no espere ser la pieza que reparte, sino que protagonice.

“Peña, tú la agarras acá y, si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!”, fue una de las indicaciones que se filtraron a través del audio ambiental del estadio que, minutos después, el mismo Pablo Guede solicitó que se apagara, aunque no hizo mucha diferencia.

Otra de las frases fue: “Con este ritmo no llegamos a nada. Jugá para adelante”, ya que consideraba que Sergio Peña no era desequilibrante y estaba a mucha distancia de los socios en ofensiva, un trabajo que, justamente, había trabajado a lo largo de la semana.

Según pudimos conocer, más allá de estas frases hacia Sergio Peña y otros jugadores a lo largo del encuentro ante Unión de Santa Fe, Pablo Guede viene cultivando una buena relación con el vestuario de Alianza Lima y las opiniones desde el interior del vestuario son positivas desde el lado humano y futbolístico.

La palabra de Guede

Pero el entrenador de 52 años quiso poner paños fríos a los comentarios de una supuesta desaprobación suya hacia el volante nacional e indicó que no se trató de un reniego personal, sino que él suele expresarse así con sus jugadores.

“Yo, el fútbol lo vivo de una sola manera y no le dije nada malo. Hay cero problema. El tema es que lo aclare, pero si siguen diciendo cualquier cosa, me da igual“, sostuvo Guede.

Asimismo, agregó: “Jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo soy así. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problema. Él sabe cómo lo presiono y a todos, para sacar lo mejor. En el día a día, ¿cómo los trato? Es máximo exigencia y lo mismo en un partido. Es mi manera de sacarle lo máximo al futbolista. Lo que digan, me da lo mismo. He dicho cosas peores en estos dos partidos y es mi forma de picarlos para sacar lo mejor de ellos. Saben que no es nada personal. Es un buen futbolista y es aliancista de corazón. Lo deja todo en los entrenamientos y habla bien de él”.

