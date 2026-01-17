“No es nada personal”: la historia detrás de la lapidaria frase de Guede a Peña que estremeció al aliancismo y cómo replicó en el vestuario

Escucha la noticia
“Peña, tú la agarras acá y si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!”, fue una de las frases más virales que le lanzó Pablo Guede a Sergio Peña en el último encuentro amistoso de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata en Montevideo. Sin duda, una expresión que se hizo más anecdótica considerando que, justamente, fue Peña quien al primer minuto de juego había cometido un autogol a modo de blooper.