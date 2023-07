Cinco partidos y solo ha sumado ocho puntos, dos en los últimos tres partidos, lo que hace que pierda ese manto de todopoderoso con el que terminó el Torneo Apertura, que lo ganó faltando tres fechas antes del cierre. Ahora, se ha estacionado en los 50 puntos y si bien festejó el empate entre Melgar y Cristal (1-1), los celestes están a cuatro puntos en el acumulado. Universitario está a cinco.

¿Son buenos los empates ante Cristal y Universitario? Viendo la tabla de posiciones, claramente Alianza Lima no está sumando los puntos que le permitan pelear el Torneo Clausura y peligra su cómodo lugar en la tabla acumulada. Pero recordando cada partido quizás se trate de los mejores resultados que pudieron conseguir los íntimos. Como dice Carlos Zambrano, “gracias a Dios no se perdió”.

Son resultados que han sumado a la crisis de los blanquiazules, ya que se agrega la derrota sufrida ante Sport Boys. Dos puntos en tres encuentros jugados en Lima, dos de ellos en Matute. Esto ha provocado que las críticas hacia Chicho Salas se incrementen y crezca los trascendidos de su salida de La Victoria.

“Venimos de dos o tres partidos de no hacer las cosas bien”, aceptó Carlos Zambrano. “El equipo por momentos no sabe cómo resolver situaciones”, agregó Hernán Barcos tras el clásico. Los jugadores saben que no están en un buen momento. Por eso el señalado es Chicho Salas, ya que no ha podido mostrar un gran nivel pese a la plantilla que tiene, aunque tiene el atenuante de haber sufrido muchas lesiones en el camino.

“Son puntos que dejas en casa y esos resultados no ayudan para el objetivo de ganar el Clausura”, nos dice Segundo Alcalde, periodista que sigue a Alianza Lima para Azul y Blanco. Vale recordar que si Alianza gana el Torneo Clausura se puede coronar directamente campeón nacional, ya que ya tiene el Torneo Apertura en sus vitrinas.

Rival Posesión Remates Pases Salvadas Balones perdidos vs. Grau

2-0 39% Total: 12

Al arco: 6

Fuera: 5

Bloqueados: 1 300

73% efectivos (219) 2 113 vs. Muni

1-0 51% Total: 8

Al arco: 2

Fuera: 4

Bloqueados: 2 315

82% (257) 1 118 vs. Cristal

0-0 44% Total: 12

Al arco: 1

Fuera: 8

Bloqueados: 3 277

67% (185) 1 147 vs. Boys

0-1 63% Total: 10

Al arco: 2

Fuera: 5

Bloqueados: 3 385

77% (298) 5 141 vs. Universitario

0-0 46% Total: 6

Al arco: 4

Fuera: 1

Bloqueados: 1 308

68% (208) 4 142 Fuente:

Sofascore

Para Alfredo Ccassa, de TV Perú, “Alianza ha perdido cuatro puntos” en los duelos directos ante Cristal y Universitario ya que venía ganando todo en Matute. “Esto le puede costar caro porque los de arriba no regalan puntos cuando juegan en casa”, advierte.

Alianza Lima ahora está obligado a robar puntos fuera de casa en un Clausura donde le toca visitar tres veces a la altura de Cusco, además de ir dos veces a Trujillo y viajar a Juliaca. Por este mal arranque le cuesta doble. Tenía 5 partidos en Lima y solo ha sumado ocho unidades (2-0 a Grau en Matute, 1-0 a Muni en el Nacional y los empates ante Cristal y la ‘U’ en casa).

¿Exportables? Los jugadores más caros De Alianza Lima se sabe que es el plantel más caro de la Liga 1 Betsson. Hicieron diez grandes contrataciones para borrar una mala imagen en la Copa Libertadores y buscar el tricampeonato del torneo local. Según el mismo Salomón Lerner, ex miembro del Fondo Blanquiazul, Cueva ganaría unos 100 mil dólares mensuales -su vínculo acaba en agosto-. Se calcula que el presupuesto del plantel superaría el medio millón de dólares, por lo que se trata de un equipo de figuras como Sabbag, Barcos, Zambrano, Andrade, Costa, entre otros.

Este año dos futbolistas peruanos han emigrado. Luis Iberico de Melgar al fútbol de Letonia y Jesús Castillo de Cristal a Portugal. Lamentablemente, el nombre de Alianza Lima no figura como exportador hace algunos años. Los últimos en salir de La Victoria al exterior fueron Aldair Fuentes en el 2020 y un año después partió Kluiverth Aguilar, a quien el City Group ya había comprado un par de años antes.

De la actual plantilla, jugadores como Bryan Reyna y Jairo Concha son los que tendrían proyección para emigrar. El atacante tiene un valor de mercado de cerca de un millón de dólares, mientras que el volante estaría cerca de esa cifra. El más caro es Christian Cueva, con un valor estimado de 1,3 millones de euros, seguido por Pablo Sabbag con un millón, aunque ambos están a préstamos en club.

Chicho en la mira

Si bien hasta el cierre de esta edición no hay una postura oficial sobre la salida de Chicho, fuentes de Deporte Total aseguran que, pese a que no hay una decisión final, “todo es cambiante”. Será una semana larga para Alianza Lima. Para Segundo Alcalde hay responsabilidad de todos. “Estos empates dejan de manifiesto que Alianza viene en línea descendiente. No hay un estilo de juego concreto, pues no hay respuestas en el comando técnico ni en los jugadores”, nos dice.

La actualidad no ayuda a la defensa de la continuidad de Salas, ya que apenas ha sumado dos puntos en sus últimos tres partidos (empates ante Cristal y la ‘U’, y derrota contra Boys) y apenas ha marcado un gol en los últimos cuatro, el que le dio la victoria ante Muni, su último triunfo a inicios de mes.

Para Alfredo, el tema va más allá de jugar bien, para él un equipo como Alianza Lima tiene que ganar lo que juega. “No hay motivos para defender a Chicho Salas, porque todo técnico de un equipo grande está obligado a ganar sus partidos en casa, no interesa el juego bonito, lo importante son los tres puntos, como decía Pablo Bengoechea”, nos comenta.

Hoy, Alianza también tiene día libre, pero sería un día de concretar decisiones en cuanto al nuevo técnico. Por lo pronto se sabe que sería Nixon Perea, entrenador de la reserva, quien asuma de manera interina el cargo.

Los íntimos juegan el sábado ante Vallejo en Trujillo y luego reciben a UTC en Matute, donde se espera que ya tengan al nuevo entrenador.

--